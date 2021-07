FN: 23 millioner barn fikk ikke grunnleggende vaksiner i fjor

I India, som har blitt kraftig rammet av en andre koronasmittebølge, ble antall barn som ikke fikk første dose av DTP-dose mer enn doblet til over 3 millioner i fjor fra 1,4 millioner i 2019. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP / NTB

NTB

Det brygger opp til en «perfekt storm», advarer FN. Pandemien hindrer rutinevaksinasjon, og millioner av barn kan få meslinger eller andre dødelige sykdommer.

Hele 23 millioner barn fikk ikke grunnleggende vaksiner i fjor. Det er 3,7 millioner flere enn i 2019, og det høyeste antallet siden 2009, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef).

Helsevesenet verden over var rammet av koronarestriksjoner og mange foreldre unngikk klinikkene som var åpne i frykt for å bli eksponert for covid-19.

Den kraftige nedgangen i rutinemessige vaksiner kommer samtidig som mange land har begynt å lette på restriksjonene, selv om pandemien langt fra er over.

Dette kan ikke bare å føre til økt koronasmitte, men også gjøre at sykdommer som det finnes vaksine mot, begynner å spre seg, påpeker FN.

– Mange barn kommer til å dø av sykdommer som enkelt kunne ha vært forhindret av vaksiner, som følge av denne situasjonen. I tillegg vil store sykdomsutbrudd være katastrofale for lokalsamfunn og helsetjenester som allerede kjemper en hard kamp mot covid-19, uttaler Unicef Norge i en pressemelding.

Globalt hadde dekningen for alle de tre dosene med DTP-vaksine, som beskytter mot difteri, stivkrampe og kikhoste, stagnert på 86 prosent de siste årene. I fjor falt dekningen til 83 prosent, noe som betyr at 22,7 millioner barn ikke fikk disse vaksinene.