Russland advarer Storbritannia: – Seil nær Krim igjen og mannskapet vil lide

Russisk sikkerhetsrådgiver retter en skarp pekefinger mot Boris Johnson og sier statsministeren vil være ansvarlig dersom britiske soldater blir skadet.

I et intervju med den statsstyrte avisen Rossiiyskaya Gazeta retter Mikhail Popov, leder for det russiske sikkerhetsrådet sterk kritikk mot Storbritannias oppførsel under hendelsen utenfor Krim-halvøya for en drøy måned siden.

Russland mener den britiske marinefartøyet HMS Defender 23. juni var inne i russisk farvann. Det russiske forsvarsdepartementet meldte at det ble skutt varselskudd mot skipet både fra sjøen og luften.

– Lignende handlinger vil bli møtt med de hardeste motsvar i fremtiden fra Russland, uavhengig av den krenkende parts statlige lovnader. Vi foreslår at våre motstandere tenker hardt over om det er verdt å organisere slike provokasjoner, gitt kapasiteten til Russlands væpnede styrker, sier Popov til avisen før han retter pekefingeren mot statsminister Boris Johnson og utenriksminister Dominic Raab.

– Det er ikke medlemmene i den britiske regjeringen som er om bord i skipene og fartøyene som brukes til å provosere. Og det er i den konteksten jeg ønsker å stille et spørsmål til Boris Johnson og Dominic Raab; «hva vil de si til familiene til de britiske seilerne som blir lidende på vegne av slike «flotte» ideer?», sier han til avisen gjengitt av Reuters.

Forsvarsdepartementet i Moskva oppga da at det britiske skipet beveget seg 3 kilometer inn i det Russland anser som sitt territorialfarvann utenfor Krim-halvøya

Storbritannia har avvist både at marinefartøyet HMS Defender var inne i russisk farvann, og at det ble avfyrt russiske varselskudd mot skipet.

Verken Storbritannia eller landets allierte anerkjenner Krim som russisk territorium. Halvøya ble annektert fra Ukraina i 2014 etter en folkeavstemning som vestlige land heller ikke anerkjenner.