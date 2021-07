Spania gjeninnfører smitterestriksjoner flere steder

NTB

Portforbud og andre smitteverntiltak gjeninnføres i deler av Spania i et forsøk på å stanse deltasmitten i landet, spesielt blant uvaksinerte unge.

Det ventes at den nordøstlige regionen Catalonia onsdag vil be spanske domstoler om tillatelse til å innføre et portforbud om natten i byene hardest rammet av deltaviruset, inkludert feriefavoritten Barcelona.

De følger i fotsporet til naboregionen Valencia, som allerede har fått grønt lys for å gjeninnføre portforbud 32 steder.

Det har blitt påvist nærmere 80.000 smittetilfeller i Catalonia, en region med rundt 7.7 millioner mennesker, de siste to ukene. Smitten er spesielt høy blant personer i 20-årene.