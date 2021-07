Laschet blir trolig Merkels etterfølger

Valget nærmer seg i Tyskland, der CDU-leder Armin Laschet ifølge meningsmålinger ligger best an til å etterfølge Angela Merkel som statsminister. Foto: AP / NTB

NTB

Den konservative CDU-lederen Armin Laschet ligger best an til å overta som tysk statsminister etter Angela Merkel etter valget i høst, viser meningsmåling.

CDU og søsterpartiet CSU har de siste tre ukene ligget på 30 prosent oppslutning, en framgang fra 28 prosent for én måned siden, viser en måling fra Forsa.

Oppslutningen har imidlertid falt siden valget i 2017, da de to partiene fikk 32,9 prosent av stemmene.

60 år gamle Laschet har i dag har statsministerposten i Tysklands mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen. CDU og CSU utpekte ham som sin statsministerkandidat i april.

I april lå de to partiene an til å få bare 21 prosent av stemmene, mens De grønne og deres kandidat Annalena Baerbock lå an til hele 28 prosent.

Siden har det gått jevnt nedover med De grønne, som ifølge de siste målingene har støtte fra rundt 17 prosent av velgerne.