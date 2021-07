Sykehus ga transplantert nyre til feil pasient:  – Vi er forferdet

Et sykehus i delstaten Ohio begikk en grov feil da de gjennomførte en nyretransplantasjon på feil pasient. Personen som skulle hatt den livreddende operasjonen er nå tilbake på ventelisten som følge av feilen.

Sykehuset University Hospitals i Ohio vedkjenner at ansatte begikk en grov feil da de ved et uhell ga en transplantert nyre til feil pasient. To ansatte er suspendert mens etterforskningen inn i hendelsen som fant sted 2. juli pågår, skriver New York Post.

– Vi er forferdet over feilen som førte til at feil person fikk nyren en annen pasient skulle hatt, sier sykehusets talsperson til avisen.

Her er en frisk nyre akkurat operert ut og blir klargjort for transplantasjon ved Johns Hopkins Hospital i delstaten Maryland.

Pasienten som fikk nyren var heldigvis kompatibel med organet og er nå til postoperativ behandling ved sykehuset. Den andre pasienten, som skulle hatt nyren, er tilbake på ventelisten. Sykehuset har vært i kontakt med organ anskaffelses- og transplantasjonsnettverket United Network for Organ Sharing og forklart hva som har skjedd.

– Vi anerkjenner feilen som er begått og det skal aldri skje igjen. Pasienter stoler på oss og dette er stikk i strid med vårt formål, sier sykehuset.

Ifølge US Department for Health of Human Services er nyretransplantasjon en operasjon Ohio-sykehuset ofte gjennomfører. Siden nyttår har sykehuset transplantert 95 nyrer, og i fjor gjennomførte de 194 nyretransplantasjoner. Dette er første gangen sykehuset dokumenterer en grov feil tilknyttet nyretransplantasjoner.