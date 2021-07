Thailand advares mot å blande to coronavaksiner: – De leker med livene til folk

En virolog og helserådgiver til Thailands regjering stiller seg bak planen om å blande vaksinen til AstraZeneca med den kinesiske vaksinen Sinovac. Vedtaket skaper uro i Thailands befolkning, som frykter konsekvensene av den ferske strategien.

Under en pressekonferanse annonserte virolog og rådgiver Yong Poovorawan at Thailand går videre med planene om å tilby folk kombinasjonen av AstraZenecas coronavaksine og Kinas Sinovac. Så langt har 1200 personer mottatt denne kombinasjonen i variert rekkefølge, skriver CNN. Enkelte har altså fått Sinovac først, for så å få andre dose av AstraZeneca, og omvendt.

– Så langt ser vi ingen alvorlige bivirkninger, noe vi anser som en indikasjon på at kombinasjonen er trygg, sa Yong under pressekonferansen.

Rekordstor smittebølge

Nyheten om vaksine-kombinasjonen kommer i en tid hvor Thailand står midt i sin verste smittebølge så langt i pandemien. Tirsdag ble over 8000 nye smittetilfeller og 56 nye dødsfall registrert på ett døgn. De fleste av landets totalt 353.712 smittetilfeller og 2.847 dødsfall har funnet sted de siste tre månedene. Grunnet smittesituasjonen ser myndighetene seg nødt til å finne andre løsninger, hvor AstraZeneca-Sinovac-kombinasjonen er en av dem.

Tross landets usikre situasjon er folket skeptiske til vedtaket.

– Jeg er ikke en laboratorierotte. De leker med livene til folk, skrev en thailandsk borger under myndighetenes kunngjøring på Facebook. I posten kunngjorde myndighetene planene om å gi vaksine-kombinasjonen til 20.000 personer i nabo-provinsen til Bangkok, Nonthaburi.

I tillegg til utbredt skepsis i befolkningen er helseeksperter kritiske til valget om å tilby en lite utprøvd vaksine-kombinasjon til en stor andel av befolkningen.

– Befolkningen er ikke prøvekaniner, sier lege og lovgiver Rewat Wisutwet til CNN.

«Vaksine-tabben»

I tillegg til vaksine-kombinasjonen kunngjorde myndighetene at helsearbeidere vil bli tilbudt en tredje dose av enten AstraZeneca eller Pfizer, etter at 618 fullvaksinerte helsearbeidere nylig ble bekreftet smittet av coronaviruset. To av dem utviklet alvorlig sykdom, og én sykepleier mistet livet.

Hendelsen omtales som «vaksine-tabben», og myndighetene tror årsaken til smittetilfellene er direktekontakten med mange smittede.

– Vi ønsker å påpeke at vaksinene likevel avverger alvorlig sykdom og dødsfall i de aller fleste tilfellene, sa utenriksminister Pensom Lertsithichai under en pressekonferanse mandag.