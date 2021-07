Russland advarer om varm sommer etter juni-rekord

NTB

Det meteorologiske institutt i Russland sier landet kan oppleve den varmeste sommeren som noen gang er målt etter en rekordvarm junimåned.

Moskva ble truffet av en hetebølge i slutten av juni med temperaturer høyere enn det som er målt på 120 år.

– Vi anslår at temperaturene vil være høye i landet både i andre halvdel av juli og august, sa meteorolog Roman Vilfand ved det russiske meteorologiske instituttet Rosgidromet på en pressekonferanse tirsdag.

Han la til at det var mulig at det kommer til å bli den varmeste sommeren som noensinne er registrert i Russland. I juni var gjennomsnittstemperaturen i den europeiske delen av Russland den høyeste siden målingene begynte for 130 år siden.

Vilfand sa at ikke hele landet var berørt av hetebølgen og påpekte at det var «kulde i det vestlige Sibir». I Russland sett under ett, må man tilbake til 2012 for å finne en varmere junimåned.

Han forklarte også at klimaendringene fører til et skifte i atmosfærisk sirkulasjon på grunn av betydelige temperaturforskjeller mellom landets arktiske og sørlige regioner.

– Det er flere og flere høytrykk i nordlige regioner som øker risikoen for branner, sa Vilfand.

Ifølge mange forskere er Russland, og særlig de sibirske og arktiske regionene, blant de områdene som er mest utsatt for klimaendringer.

Russland har satt mange rekorder de siste årene og i juni i fjor ble det registrerte 38 grader i byen Verkhojansk øst i landet. Det er den høyeste temperaturen registrert nord for polarsirkelen siden målingene startet.