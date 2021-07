Joe Biden: Presidenten som tordner når han hvisker

Den amerikanske presidenten Joe Biden har for vane å senke stemmeleiet i taler. Det får han stor oppmerksomhet for. Foto: Evan Vucci /AP/NTB

Ett av president Joe Bidens særtrekk er at han går ned i stemmevolum når han skal understreke et poeng. Nesten hviskende dundrer han løs på motstanderne.

Sist uke i Wisconsin: Joe Biden holder en tale der han snakker om å reparere veier og bruer før han går over til å forsvare sin plan om å gi foreldre barnetrygd. Kritikerne karakteriserer ifølge nyhetsbyrået AP forslaget som en ren godtepose.

Biden folder hendene, lener seg fram mot mikrofonen og senker stemmen:

– Hei folkens. Det er på tide å gi vanlige folk skattelettelser, svarer presidenten med hviskende røst.

– De rike klarer seg helt fint.

Dette er foreløpig siste gang presidenten øker volumet med å senke stemmen.

Gammeldags og intim

Kommunikasjonseksperter og Det hvite hus sier at dette bare er politikerveteranens litt gammeldagse måte å få kontakt med publikum på for å understreke et poeng.

Presidentens kritikere og TV-ankere på konservative snakkeprogrammer omtaler presidenthviskingen som «skummel og rar». De ser presidentens lavmælte budskap som et tegn på at han er uegnet til jobben og sliter med sine kognitive evner.

– Det er en veldig intim måte å kommunisere på, sier førsteamanuensis i kommunikasjonsstudier, Vanessa Beasley ved Vanderbilt University, til AP.

Hun ser på presidentens bruk av hvisking som et tilbakeblikk til de hyggeligere og mer familiære forholdene som for lenge siden hersket mellom lovgivere og reportere.

– Jeg synes det er en symbolsk gest for å oppnå en slags intimitet og familiaritet, sier Beasley.

Trump hvisket aldri

Hun og andre ser kontrasten til Bidens forgjenger Donald Trump som ofte var sint og høymælt.

– Å hviske er en av de tingene Donald Trump aldri gjorde, sier lingvistikkprofessor Robin Lakoff ved University of California, Berkley.

Han sier tonen i den amerikanske politiske diskursen er så høy at «mange blir satt ut på en måte når du ser noen som går en annen retning, og reduserer volumet», sier han.

Joe Biden tydde også til hvisking da han i forrige måned offentliggjorde en avtale om å bruke 973 milliarder dollar på å gjenoppbygge infrastruktur.

På spørsmål om når han ville komme med ekstra hjelp til familier, bøyde presidenten seg fram:

– Jeg har skaffet dem 1,9 trillioner i lettelser så langt. De vil få sjekker i posten som betyr mye, kom det fra den lavmælte presidenten.

Egentlig ikke hvisking

Lingvistprofessor emeritus, Robin Lakoff, sier at Joe Biden egentlig ikke hvisker siden stemmebåndene vibrerer og lager lyd.

– Du klarer ikke å høre ekte hvisking, sier han og sammenligner det Biden gjør med en skuespiller som går ut av karakteren for å fortelle en hemmelighet eller røpe hva som kommer til å skje.

Den tidligere pressetalskvinnen for Trump, Kayleigh McEnany kalte Bidens hvisking «merkelig» og «gal» før temaet ble diskutert av et panel i et TV-program på Fox News

– Det er litt ekkelt

Der viste den liberale komikeren Steven Colbert flere klipp med en lavmælt president før han selv bøyde seg ned og hvisket i en håndholdt mikrofon:

– Mister president. Du vet at jeg er en fan. Men måten du lener deg fram og hvisker på, det er litt ekkelt, flirte Colbert.

Men på selveste nasjonaldagen 4. juli, fikk nasjonen oppleve en annen president Biden:

– På denne hellige dagen ser jeg forbi nasjonalmonumentene og inn i hjertene til folk over hele landet. Og dette vet jeg, sa Biden, før han fortsatte med stigende røst:

– Det har aldri vært et godt veddemål å vedde mot Amerika. Aldri. Husk hvem vi er. Vi er Amerikas Forente Stater. Det er ingenting, ingenting vi ikke kan gjøre hvis vi står sammen, tordnet Biden.