Nice-terror fortsatt et åpent sår for mange

NTB

For franskmenn flest er landets nasjonaldag forbundet med militærparader og fest, men i Nice vekker dagen også smertefulle minner om terrorangrepet i 2016.

Onsdag er det fem år siden Mohamed Lahouaiej-Bouhlel kjørte en 19 tonn tung lastebil inn på strandpromenaden i Nice, der rundt 30.000 mennesker befant seg.

86 mennesker ble drept og 458 ble skadd i angrepet, før politiet etter 2 kilometer med villmannskjøring skjøt og drepte den 31 år gamle tunisieren bak rattet.

Blant ofrene var det en rekke nasjonaliteter som var ute på Promenade des Anglais for å nyte fyrverkeriet på nasjonaldagen. 15 av dem var barn, det yngste to og et halvt år gammelt.

Traumer og mareritt

Mange av dem som overlevde har siden levd med traumer etter terrorangrepet, blant dem rundt 300 barn som fortsatt blir fulgt opp av psykiatere ved Lenval-sykehuset i Nice.

– Vi har fortsatt pasienter som forteller om stadig tilbakevendende mareritt og som gjenopplever angrepet, forteller Florence Askenazy, som leder sykehusets arbeid medoppfølging.

– Dette er først og fremst barn i barneskolen som var vitne til at folk fikk revet av armer og bein, og som så andre forferdelige ting da de var små. De har mareritt om hoder som blir kappet av og lastebiler som kommer fra alle kanter, forteller hun.

Minnes ofrene

Onsdag stanser hele Nice opp for å minnes ofrene for terrorangrepet 14. juli 2016.

Frankrikes statsminister Jean Castex besøker byen og skal delta i en seremoni ved et minnesmerke for ofrene, en fontene i en av byens parker, nær strandpromenaden.

Byens ordfører Florence Askenazy skal også delta under seremonien, sammen med mange av ofrenes pårørende.

Senere samme kveld vil det bli hold en konsert, og klokka 22.34, nøyaktig da angrepet i 2016 begynte, vil det bli sluppet 86 fredsduer og lyskastere vil lyse opp promenaden til minne om de døde.

Støtteordning

Franske myndigheter har opprettet et fond på 860 millioner kroner til de dreptes familiemedlemmer, dem som ble skadd i angrepet og de som fikk alvorlige psykiske plager som følge av det var vitne til.

Rundt 2.000 personer har fått støtte, og ytterligere 400 vil trolig få det når helsetilstanden deres er stabil, opplyser fondet.

Selv om den økonomiske støtten blir hilst velkommen, mener enkelte at myndighetene bør gjøre mer for å hedre ofrenes minne og for å stille flere til ansvar for terroren.

Det pågår blant annet en diskusjon om hvordan et større minnesmerke skal utformes og hvor det skal plasseres.

– Personlig ønsker jeg at det plasseres på strandpromenaden, hvorfor skal det plasseres et annet sted, spør Bruno Razafitrimo, som mistet kona Mino i angrepet.

– Massakren pågikk langs en 2 kilometer lang strekning, så bare plasser det i midten, mener han.

Langdryg prosess

Fransk politi og påtalemyndighet har fortsatt ikke avsluttet jakten på Mohamed Lahouaiej-Bouhlels eventuelle medskyldige, og den første rettssaken er først berammet til november 2022.

Ofrenes interessegrupper har lenge klaget over at det går sakte, blant annet fordi myndighetene også kikker seg selv i kortene for å se om noen sviktet i forbindelse med terrorangrepet.

Ett av spørsmålene er hvordan den tunge lastebilen så enkelt slapp inn på den tett befolkede strandpromenaden på nasjonaldagen, og det i en tid da Frankrike hadde innført høy beredskap som følge av flere angrep fra den ytterliggående islamistgruppa IS.