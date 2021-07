Upopulær Bolsonaro truer med å avlyse presidentvalg i Brasil

NTB

Allerede 15 måneder før presidentvalget i Brasil truer president Jair Bolsonaro nesten daglig med å avlyse eller underkjenne valget på grunn av angivelig fusk.

– De sier jeg ikke har bevis for at det skjer valgfusk. De har ikke bevis for at det ikke skjer heller, sa Bolsonaro 1. juli.

En uke senere gikk han lenger. Da uttalte presidenten til sine støttespillere at valget enten må gjennomføres uten fusk, eller ikke gjennomføres i det hele tatt.

Bakgrunnen for påstandene er at valg i Brasil gjennomføres med digitale maskiner, som Bolsonaro og andre ledere som Donald Trump ofte har sådd tvil om på grunn av den angivelige faren for valgfusk.

Ifølge en av Bolsonaros statsråder har presidenten gitt det føderale politiet i oppgave å finne anklager om valgfusk fra de siste 25 årene for å finne bevis som kan støtte opp om påstandene hans.

Krever utskrift

Bolsonaros løsning på problemet er en grunnlovsendring som krever at hver stemme som avgis på de digitale maskinene, skrives ut og legges i en valgurne, mens velgeren får en kvittering. Presidenten hevder at dette vil gjøre det lettere å ettergå eventuelt valgfusk.

Lederne for den brasilianske valgdomstolen mener på sin side at denne endringen kun vil åpne for flere grunnløse anklager om valgfusk, og påpeker at dagens digitale system allerede tillater at man gjennomfører revisjon av valgresultatet. En komité i den brasilianske kongressen skal stemme over forslaget allerede i uke 28.

– Det er en løsning på et problem som ikke finnes, sier domstolens president, høyesterettsdommeren Luis Roberto Barroso.

Han frykter at et krav om utskrift av stemmene øker faren for at militser og narkotikasmuglere skal prøve å påvirke valgprosessen direkte. Kriminelle organisasjoner prøver ofte å kjøpe velgernes stemmer, eller på annet vis samle støtte for kandidatene de foretrekker.

Barroso og resten av valgdomstolen har beordret Bolsonaro til å komme med bevis for påstandene sine, foreløpig uten hell.

Minner om USA

Om komiteen i den brasilianske kongressen godkjenner grunnlovsendringen, må forslaget gjennom en kompleks prosess i kongressen i plenum. Den må imidlertid være på presidentens pult innen oktober dersom forslaget om papirutskrifter skal tre i kraft før valget i 2022. Elleve partiledere i kongressen har allerede uttalt at de går imot reformen.

En annen høyesterettsdommer, Gilmar Mendes, mener taktikken minner om det Donald Trump og det republikanske partiet har gjort i USA. Tross en klar seier til Joe Biden i presidentvalget i november, er det blitt spredt store mengder desinformasjon med grunnløse påstander om utbredt valgfusk, slik at opptil en av tre velgere mener valget ikke var legitimt, ifølge en Monmouth-meningsmåling fra juni.

Det er også et mer sannsynlig utfall i Brasil, mener forskeren Anya Prusa ved Brasilinstituttet på Wilson Center i Washington.

– På mange måter er dette mer farlig for et demokratisk system enn et direkte kupp, som det er enklere å forsvare seg mot. Det vil ytterligere svekke brasilianernes tro på det demokratiske systemet, i en tid der det allerede er mye polarisering og mistro, sier hun.

Upopulær president

De stadige angrepene på landets valgsystem kommer idet mer enn halvparten av brasilianske velgere for første gang mener Bolsonaro gjør en «dårlig» eller «elendig» jobb som president.

I en meningsmåling fra Datafolha Institute økte andelen som svarte disse alternativene fra 45 prosent i mai til 51 prosent i juli. Andelen som mener Bolsonaro gjør en god jobb ligger fortsatt på 24 prosent.

Bolsonaro ligger også svært dårlig an når han måles opp mot tidligere president Luiz Inacio «Lula» da Silva, som regnes som hans viktigste konkurrent i valget. I meningsmålingen får Lula 46 prosent av stemmene, mot 25 prosent for Bolsonaro.

Særlig er det håndteringen av koronapandemien og vaksineringen som opprører brasilianerne. Senatet har innledet en formell granskning av Bolsonaros håndtering av pandemien, som kan føre til en riksrettstiltale, mens statsadvokaten etterforsker en anklage om at han ikke stanset en korrupt vaksinehandel.