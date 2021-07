Perus president blir presentert 20. juli, lover landets valgdomstol

Hundrevis av tilhengere av begge kandidater har slått leir i den peruanske hovedstaden for å «forsvare» sine stemmer. Tirsdag neste uke er det ventet at valgresultatet endelig er klart. Foto: Martin Mejia / AP / NTB

NTB

Perus valgtribunal kunngjorde tirsdag at det om en uke vil være klart hvem som vant det dramatiske presidentvalget i forrige måned.

– Vi håper at vi innen tirsdag neste uke vil ha en avklaring, sier Alexandra Marallano i det nasjonale valgtribunalet (JNE).

Dermed får formodentlig peruanere endelig vite resultatet av valget 6. juni, der det sto mellom den venstrevridde kandidaten Pedro Castillo og høyrepopulistiske Keiko Fujimori.

Castillo fikk 50,12 prosent av stemmene, om lag 44.000 mer enn Fujimori, men datteren til den vanærede og fengslede tidligere presidenten Alberto Fujimori utfordret resultatet og kom med anklager om valgjuks. Siden har tribunalet gjennomgått resultatet.

Hun har mye å tape dersom hun ikke vinner valget, ettersom hun er tiltalt for korrupsjon og et nederlag vil føre til at hun ikke blir skånet for straffeforfølgelse. Fujimori har allerede uttalt at hun ikke vil akseptere en avgjørelse fra JNE som ikke er i hennes favør.

Hundrevis av tilhengere av begge kandidater har slått leir i den peruanske hovedstaden for å «forsvare» sine stemmer.

Kommisjonen sa opprinnelig at den ville kunngjøre den nye regjeringen 15. juli, men det ble forsinket av en av domstolens fire dommere.

USA, EU og Organisasjonen for amerikanske stater har sagt at valget var fritt og rettferdig.