Budsjettenighet blant demokratene i Senatet

Senatets flertallsleder Chuck Schumer sier han er stolt over budsjettenigheten blant demokratene i Senatet. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Demokratene i Senatet har blitt enige om en budsjettavtale som tar sikte på å bruke enorme 3,5 billioner dollar de neste ti årene.

Budsjettplanen ville legge til rette for demokratenes ønske om å sette av store summer til å håndtere klimaendringer, helsevesen og familietjenesteprogrammer som president Joe Biden ønsker.

Senatets flertallsleder Chuck Schumer offentliggjorde avtalen flankert av alle de 11 demokratene i kammerets budsjettkomité. Det to timer lange møtet tirsdag kveld markerte slutten på flere ukers forhandlinger mellom partiets ledere.

– Vi er veldig stolt over denne planen. Vi vet at vi har en lang vei å gå. Vi kommer til å få dette gjort for å gjøre livet til vanlige amerikanere mye bedre, sier Schumer.

Dersom alle demokratene i Kongressen stiller seg bak forslaget og presser det gjennom Kongressen de neste ukene, vil det hjelpe dem å vedta et omfattende budsjettforslag som faktisk vil finansiere deres prioriteringer.

Årsaken er at forslaget er formulert på en måte som lar demokratene legge fram den enorme budsjettpakken for avstemming i Senatet med kun enkelt flertall, og ikke de 60 stemmene republikanerne kunne kreve ved å bruke den omstridte filibuster-ordningen.