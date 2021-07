Koronasmitten i USA har fordoblet seg de siste tre ukene

NTB

De siste tre ukene har smittetallene i USA fordoblet seg. Deltavarianten, forsinket vaksinering og 4. juli-feiringer skal være noen av grunnene.

Etter flere måneder med en synkende smittetrend, øker nå koronatilfellene igjen i USA.

Etter fester assosiert med uavhengighetsdagen 4. juli, forsinkelser i vaksineringsprogrammet og stor spredning av den smittsomme deltavarianten har smittetallet fordoblet seg de siste tre ukene.

På mandag lå gjennomsnittet på rundt 23.600 smittede om dagen, opp fra 11.300 den 23. juni. I USAs 50 stater har kun 2, Maine og South Dakota, sluppet unna smitteøkningen.

– Det er absolutt ikke tilfeldig at dette skjer akkurat samtidig som vi ventet at smittetallet ville øke etter 4. juli-helgen, sier Dr. Bill Powderly ved Washington Universitys School og Medicine i St. Louis.

Sliter med vaksinemotstandere

Samtidig sliter flere stater med vaksinemotstandere, og den smittsomme deltavarianten av viruset står for stadig flere av smittetilfellene.

Nasjonalt har 56 prosent av amerikanere fått minst en vaksinedose, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

De fem statene med størst hopp i smitteøkning per innbygger hadde alle lave vaksinasjonstall: Missouri (46 prosent), Arkansas (43), Nevada (51), Louisiana (39) og Utah (49,5).

Trygler folk om å bruke munnbind

Smitteøkningen har ført til at helsemyndighetene i Los Angeles County og St. Lous til og med trygler vaksinerte om å fortsette å bruke munnbind på offentlige plasser.

Personer over 65 eller med kronisk underliggende sykdommer bes også om å holde seg unna innendørssamlinger da sykehusinnleggelser har økt med 150 prosent de siste tre ukene.

Men mange stater er lei strenge koronarestriksjoner.

– Alabama har åpnet opp. Vaksiner er lett tilgjengelige, og jeg oppfordrer folk til å ta den, men unntakstilstanden har utløpt. Vi må komme oss videre, skriver Alabamas guvernør Kay Ivey på Twitter.

Satser på stjernemakt

President Joe Biden legger nå en dose stjernemakt bak administrasjonens innsats for å få unge mennesker vaksinert.

Onsdag møter den 18 år gamle skuespilleren, sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo, kjent for hitsingelen Driver's License, Biden og Dr. Anthony Fauci for å oppmuntre flere unge amerikanere til å vaksinere seg.

Administrasjonen har hatt stor suksess med vaksinering av eldre amerikanere, mens de unge har vist mindre hastverk og entusiasme for å bli vaksinert.

– Det finnes flere beskrivelser fra regioner i verden hvor deltavarianten har tatt tak og dominerer smittebildet, og bilder viser intensivavdelinger fulle av 30-åringer. Det er det intensivlegene beskriver, og det er det som kommer til USA, sa Dr. James Lawler, leder for Global Center for Health Security ved University of Nebraska Medical Center i Omaha.

– Folk aner ikke hva som er i ferd med å slå oss.