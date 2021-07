Leonardo DiCaprio tilbyr skogbrannherjede områder hjelp - får kald skulder

Hollywood-kjendisen Leonardo DiCaprio har engasjert seg i kampen mot skogbrannene som herjer republikken Sakha helt øst i Russland. Men de lokale myndighetene vil ikke ha kjendishjelp.

De lokale myndighetene i republikken Sakha, kjent for å være Russlands største og kaldeste, har erklært unntakstilstand etter at flere voldsomme skogbranner har blusset opp i regionen. Skogsområder på størrelse med Latvia skal være ødelagt og områder på størrelse med Qatar brenner fortsatt i regionen, melder The Moscow Times.

Rundt 7.000 personer og titalls fly deltar i slukningsarbeidet. Greenpeace har sendt frivillige brannslukningsmannskaper til Lenasøylene, en nasjonalpark i Jakutia med verdensarvstatus.

Lover å møte myndighetene

Den lokale bloggeren og aktivisten Roza Djakhovskaija klarte, ifølge Siberian Times, å nå ut til selveste Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio med en bønn om hjelp og la ut på Instagram svaret hun fikk av stjernen.

– Jeg har hørt deg og mitt team vil se på saken og ta kontakt med myndighetene for å se hvordan vi kan hjelpe, svarte DiCaprio og bekreftet også senere at han skulle få til et møte med myndighetene.

Enorme skogområder har tatt fyr i det østlige Russland og skoger på størrelse med Latvia har blitt ødelagt. Les mer Lukk

– Situasjonen under kontroll

Men på myndighetsnivå er det ikke jubel å spore over utenlandsk kjendishjelp.

– Vi er selvfølgelig glade for at globale stjerner følger med på situasjonen, men våre styrker jobber med å slukke brannene og situasjonen er under kontroll, sier viseminister for miljø og naturressurser i republikken, Sergei Sivstev til russisk TV.

Tirsdag var det rundt 350 aktive branner i republikken.

DeCaprio har også tidligere engasjert seg i de store russiske skogene og i 2019 viste han sin bekymring over de ekstremt lave temperaturene som ble målt i byen Ojmjakon, som også er kjent for å være verdens kaldeste bebodde sted.

Så langt i år har regionen opplevd rekordvarme temperaturer og juni var den varmeste måneden i regionen så lenge man har målt temperaturene.