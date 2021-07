Burger King-ansatte protestere mot toppledelsen på uvanlig vis

«Vi slutter alle sammen. Beklager ulempen» sto det på skiltet utenfor en Burger King-restaurant i Nebraska, USA.

Den 10. juli bestemte arbeiderne ved en Burger King-restaurant i Lincoln, Nebraska i USA seg for å vise misnøye til ledelsen på en veldig offentlig måte

På det store skiltet utenfor restauranten hadde de skrevet «Vi slutter alle sammen. Beklager ulempen».

Bildet av skiltet har nå gått viralt i sosiale medier.

Ble bedt om å ta det ned

Den tidligere daglige lederen for restauranten, Rachael Flores, avslørte til lokale medier at de hadde satt opp skiltet fordi hun tidligere denne måneden hadde sendt inn oppsigelsen sin og fordi de var misfornøyde med måten de ble behandlet på.

De fikk derimot streng beskjed av toppledelsen om å ta ned skiltet.

Noen hadde likevel rukket å ta bilde av skiltet og spredte det i sosiale medier.

Jobbet 50-60 timer i uka

Misnøyen den tidligere daglige lederen viser til hevder hun blant annet handler om at de måtte jobbe uten aircondition i flere uker. Noe som førte til at hun ble innlagt på sykehus med dehydrering.

I tillegg påstår hun at restauranten sliter med bemanning, og at de i lunsjtider ofte bare hadde tre-fire personer på jobb. Det førte til at hun selv regelmessig måtte jobbe 50-60 timer i uka.

Kvinnen ble sparket etter at skiltet gikk opp. Selv om restauranten er åpen, er den derimot fortsatt underbemannet og mange nye ansatte slutter bare noen få dager etter deres første skift, sier hun.

Ikke i tråd med Burger Kings verdier

En talsperson for Burger King sier til Newsweek at beskrivelsen av arbeidsmiljøet på denne avdelingen av restaurantkjeden ikke er i tråd med deres verdier som kjede. De lover å se på denne situasjonen for å sikre at lignende hendelser ikke skjer i fremtiden.