Treåring døde etter tannlegebesøk: – Forventet ikke å miste et barn

Det er nå opprettet en side på GoFundMe for å støtte familien Zapata-Valenzuela etter at de mistet lille Abiel.

Forrige uke skulle tre år gamle Abiel Valenzuela Zapata fra Kansas til tannlegen på grunn av en infeksjon. Besøket endte i tragedie for familien.

– Vi forventet ikke å miste et barn etter dette. Som mor føler du at du sviktet ham fordi du ikke gjorde noe for å beskytte ham, sier den sørgende moren.

Tre år gamle Abiel Valenzuela Zapata fra Kansas i USA, døde under et besøk til tannlegen forrige uke. Gutten skal ha fått en reaksjon på medisinene som ble gitt mens han skulle trekke noen tenner, sier myndighetene.

På grunn av en infeksjon måtte Abiel gjøre et inngrep til tannlegen, og dro sammen med moren sin til tannklinikken Tiny Teeth Pediatric Dentistry i Wichita.

Det forteller moren Nancy Valenzuela, til det lokale NBC-tilknyttede selskapet KSNW, skriver New York Post.

Pulsen begynte å avta

Før Abiel skulle gjennomgå inngrepet måtte han få bedøvelse. Da begynte han å gråte, men moren forsikret sønnen sin om at alt kom til å gå bra.

Omtrent tre minutter etter at han ble bedøvet og tannlegen hadde startet på behandlingen, begynte pulsen hans å avta og kinnet hovnet opp, ifølge politiets hendelsesrapport.

– Abiel fikk sannsynligvis en allergisk reaksjon på, sier en talsperson for Wichita-politiet.

Gutten gjennomgikk hjerte- og lungeredning og ble kjørt til sykehuset, men ble senere erklært død, opplyser New York Post.

Avga løfte til sønnen

Etter den hjerteskjærende hendelsen sitter Moren Nancy igjen med mange tanker og spørsmål. Hun har tenkt på om det er noe hun kunne gjort annerledes for å redde sønnen sin.

«Jeg kunne ikke gjøre noe for deg, men jeg vil undersøke det.»

Det var et løfte moren avga til sin døde sønn. Nå vil hun ta ansvar og bringe mer bevissthet, slik at lignende situasjoner ikke skjer igjen.