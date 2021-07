Minst 64 døde etter brann på coronasykehus i Irak

Demonstranter samlet seg utenfor Al-Hussein-sykehuset i byen Nasiriya tidlig tirsdag morgen. Nattens brann er den andre dødelige sykehusbrannen i Irak i år. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst 64 personer har mistet livet etter at en brann brøt ut på et coronasykehus sør i Irak mandag, opplyser landets helsemyndigheter. Over 100 er skadd.