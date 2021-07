Spania tror på økt turisme tross økt smitte

NTB

Til tross for økt coronasmitte tror Spania at 40 millioner turister besøker landet i år.

– Det er ingen grunn til å slå alarm, sier turistminister Reyes Maroto.

At Storbritannia har valgt å ikke ilegge reisende fra Spania karantene etter 19. juli, tas godt imot av Maroto. Britene, som sliter med økt smitte, er den største turistgruppa i Spania.

I fjor måtte Spania ta til takke med 19 millioner utenlandske turister som følge av pandemien. Året før ble det satt rekord med 83,7 millioner turister i landet.

Spania har registrert 215 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Det innebærer at reisende fra Spania må i karantene ved ankomst til Norge, så lenge de ikke er fullvaksinert eller nylig har vært registrert coronasmittet.

Til sammenligning er det i Norge registrert 49 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Smittesituasjonen er derimot langt verre i Catalonia. Regionen presenterte skjerpende coronatiltak mandag. Blant annet må alle restauranter og barer stenge klokka 0.30. Det blir forbudt å være mer enn ti personer samlet, og strender og torg stenges på natta.