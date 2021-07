Stadig flere land i Asia og Stillehavsområdet skjerper koronatiltakene

NTB

Flere land i Asia og Stillehavsområdet klarte seg bra i første koronabølge, men stilt overfor økende smitte innføres nå strenge restriksjoner i høyt tempo.

De siste månedene har vist at koronaviruset er på rask frammarsj i flere områder, og myndighetene i land som Thailand, Sør-Korea og Vietnam kunngjorde eller innførte før helgen tiltak som de håper vil demme opp for en ny bølge før helsevesenet kneler.

Dette er en rytme som har preget koronahåndteringen i mesteparten av verden, der gjentatte bølger har ført til store belastninger for helsevesenet og mange dødsfall. Men mange land i Asia unngikk denne sykliske utviklingen ved tidlig å innføre strenge reiserestriksjoner kombinert med knallharde krav om karantene, portforbud, avstand og ansiktsmaske på hjemmebane.

Økning

Nå opplever noen av disse landene rekordøkning i smitte og mange flere dødsfall. Myndighetene viser til den smittsomme deltavarianten, lav vaksinasjonsgrad og tidligere vedtak om å lempe på de harde hjemlige restriksjonene.

Selv om tallene samlet sett er langt fra dem som ble registrert i de verst rammede områdene i Europa og USA, har den raske økningen fått alarmbjellene til ringe. Dette skjer samtidig som mange vestlige land med høy grad av vaksinering puster lettere og åpner opp stadig mer.

Thailand hadde mot slutten av forrige uke rundt 75 døde om dagen. Sør-Korea meldte om et rekordantall nye smittetilfeller sist fredag med 1.316 smittede. For første gang rapporterte myndighetene i Indonesia om at sykehus måtte avvise pasienter, og at lagrene med oksygen gikk tomme.

Bare siden april

Siden pandemien startet har Thailand meldt om 317.506 smittetilfeller og 2.534 dødsfall, over 90 prosent av dem siden april i år.

Statsminister Prayuth Chan-ochas håndtering av pandemien har utløst sterkt kritikk. Særlig er hans beslutning om å la thailenderne reise til Songkran-festivalen i april for å feire thailandsk nyttår møtt med sinne og frustrasjon.

Thailand har allerede strenge krav om maske og andre tiltak i hverdagen for å hindre smittespredning, men før helgen kunngjorde regjeringen ti nye tiltak om stengning eller innskrenking av dagligvarebutikker, ulike typer salonger og i transportsektoren.

– Det er åpenbart noe galt med regjeringens politikk. Vaksineringen går for sent, og vi burde få bedre vaksiner, sier den 60 år gamle IT-analytikeren Cherkarn Rachasevet mens hun haster av gårde til super'n for å hamstre varer. Hun var utstyrt med flere masker samt et visir. Første vaksinedose får hun først i slutten av måneden.

Vaksinasjon går tregt

Over hele Asia og Stillehavsregionen har vaksineringen av ulike grunner gått tregt. Produksjon og distribusjon har ikke vært på topp, og landene inntok først en vente-og-se-holdning da smittetallene var lave og det ikke var noen følelse av hastverk.

I Sør-Korea, som først fikk ros overalt for sin raske respons med testing og smittesporing, har nå kritiske røster sagt at den pågående økningen skyldes at regjeringen har lettet på tiltakene av økonomiske grunner. Samtidig er det mangel på vaksiner. Hele 70 prosent av befolkningen venter på sin første dose.

Før helgen oppsto det kraftig økning i Seoul-området, og myndighetene innførte raskt de strengeste tiltakene så langt under pandemien. Etter kl. 18 er det forbudt med sosiale samlinger på mer enn to personer, nattklubber og kirker stenges, besøkende får ikke komme inn på sykehus og pleiehjem, og bryllup og begravelser får kun skje med de aller nærmeste i familien.

Indonesia verst ute

Ikke noe land er blitt hardere rammet enn Indonesia, der smittetall og dødsfall har doblet seg på to uker.

Helseeksperter sier at den delvise nedstengningen 3. juli kom for sent og varsler at den pågående bølgen, som foreløpig er sterkest på øyene Java, Bali og deler av Sumatra, snart vil spre seg over hele øyriket. Allerede sliter helsevesenet på kanten av sin yteevne.

I Malaysia er det strenge regler som pålegger folk å holde seg hjemme. Bare én person fra hver husholdning får gå i butikken for å handle det mest nødvendige.

Til tross for dette fortsatte smittetallene å øke kraftig etter 1. juli. Før helgen ble det rapportert om rundt 9.200 tilfeller daglig. Siden 1. juli har tallet på døde blitt doblet til nesten 6.000.

Store kostnader

Dette er den andre kraftige nedstengningen i Malaysia på under et år. Myndighetene sier at den vil bli opprettholdt inntil tallet på smittede er under 4.000 daglig, og minst 10 prosent er vaksinert.

Men kostnadene for samfunnet er store. Den økonomiske krisen forverres for hver dag som går, flere titalls bedrifter går dukken og tusener miser jobben.

Vietnam innførte før helgen også strengere restriksjoner. Ho Chi Minh-byen ble nærmest fullstendig nedstengt for to uker, noe som rammer landets økonomiske og finansielle senter hardt. Byens ni millioner mennesker får bare gå ut for å kjøpe mat og medisiner, samt utføre andre kritiske gjøremål.

Vietnam klarte det første året å begrense dødstallet til 2.800, og det ble ikke meldt om nye smittetilfeller i årets tre første måneder.

Men så steg tallene raskt. I de to siste månedene er det registrert 22.000 nye smittetilfeller. Bare 4 prosent av befolkningen har fått én dose, men regjeringen håper den skal klare å vaksinere 70 prosent av landets 96 millioner mennesker innen utgangen av året.

Det verste over

I India, der deltavarianten først ble oppdaget, er den traumatiske perioden i april og mai erstattet av en periode med håp om at det verste er tilbakelagt. India opplevde tidligere i år en nærmest galopperende spredning med skyhøye dødstall, overfylte sykehus som gikk tomme for sengeplasser og oksygen, og krematorier som gikk tomme for ved til likbrenningen.

Nå faller tallet på smittede og døde, men bare 5 prosent er fullt vaksinert. Myndighetene sliter med å få distribuert vaksiner, samtidig som det bygges provisoriske sykehus i distriktene, og lagrene av oksygen fylles opp.

Japan og Australia har også innført nye restriksjoner. Særlig nøye følger verden med på hva som skjer i det japanske samfunnet, der de olympiske sommerleker skal holdes senere i måneden.

Før helgen bestemte myndighetene at øvelsene skal gjennomføres helt uten publikum på arenaene.