To kosmiske kollisjoner observert på 10 dager: – Vi har lært leksene våre

Forskere registerte to kollisjoner mellom en nøytronstjerne og et sort hull i løpet av 10 dager. Astronomene beskriver dem som «kosmiske monster».

Det var i januar i fjor at forskere gjorde de historiske observasjonene. Astronomer har kunnet forutse at slike kollisjoner vil oppstå, men har vært usikre på hvor ofte det vil kunne skje. De historiske observasjonene kan medføre endringer i hvordan vi tidligere har trodd at stjerner og galakser blir til, skriver BBC.

– Vi må omskrive teoriene våre

– Vi har definitivt lært leksene og må rett og slett omskrive teoriene våre. Det skjer ikke rent sjeldent at vi antar noe, også blir det motbevist rundt neste sving, sier forsker Vivien Raymond ved Cardiff University til BBC.

Et sort hull er er et område med gravitasjonskraft så sterk at ingenting – ikke en gang elektromagnetisk stråling – kan unnslippe. Et slikt sort hull skal ha kollidert med en stjerne i sluttfasen av sitt liv, altså en nøytronstjerne. Begge beskriver som «kosmiske monster», men sorte hull er adskillig mer massive enn nøytronstjerner.

– Vi vil forstå hva som finnes der ute

Den første kollisjonen ble registrert 5. januar 2020, da et sort hull seks og en halv ganger solens masse kolliderte med en nøytronstjerne som var en og en halv ganger større enn solen. Under den andre kollisjonen, som fant sted 10 dager senere, kolliderte et sort hull ti ganger solens masse med en nøytronstjerne dobbelt så stor som sola.

Når så enorme objekter kolliderer forårsaker de en ringvirkninger, også kalt gravitasjonsbølger, som ble fanget opp av forskerne. Dette er første gang forskere har observert kollisjoner mellom en nøytronstjerne og et sort hull.

– Dette gir oss et bedre innblikk i hvordan stjerner utvikler seg, og denne siste observasjonen gir oss nye muligheter til å forstå hva som finnes der ute og hvordan universet ble til, sier forsker Sheila Rowan ved Glasgow University til BBC.

Kollisjonene ble oppdaget ved at forskerne målte de plutselige gravitasjonsbølgene som oppsto da kjempene kolliderte, ikke ulik bølgene som oppstår når du kaster en stein ut i en stille innsjø.