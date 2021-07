Fenomen bekymrer forskere: – Vi ser tegn til at det øker igjen

Forskere ser tegn til at fønvind vil kunne bli en stor bidragsyter til at temperaturene stiger i Antarktis.

Forskere overvåker temperaturene og værendringene i Antarktis nøye. 6. februar tok området en dyster varmerekord med 18,3 grader celsius, bekrefter Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

– Antarktishalvøya er blant områdene i verden hvor temperaturene stiger raskest, skriver WMO i rapporten.

Dystre prognoser

Varmerekorden ble registrert i februar, men måtte gjennomgås og bekreftes av forskergruppen fra WMO. De har som hovedansvar å ettergå og verifisere data som blir registrert tilknyttet ekstremvær. Samme forskergruppe avkreftet en påstått varmerekord på 20 grader celsius i Antarktis i 2020. Årsaken var at måleren ikke var tilstrekkelig beskyttet fra direkte sollys, som vil resultere i at temperaturen måles som høyere enn det den faktisk er.

Forskerne mener likevel at det ikke er lenge til vi vil kunne registrerte temperaturer på over 20 grader i området rundt sydpolen.

– Vi skal ikke se bort ifra at vi vil kunne registrere temperaturer på over 20 grader i Antarktis i løpet av dette tiåret, sier WMOs ekstremvær-komité til BBC.

Fenomen bekymrer forskerne

En av årsakene er at vestavindsbeltet som blåser over området har økt i styrke. Vestavindsbeltet er et av to områder på kordhalvkulene hvor vinder stort sett blåser fra vest. Grunnet de åpne havstrekningene og færre hinder i form av landmasser utvikler beltet seg raskere på den sørlige halvkulen. I Antarktis omtales fenomenet som fønvind.

Ifølge forskerne beveger fønvindene seg nærmere polen mens de samtidig øker i styrke.

– Vestavindsbeltet så ut til å miste fart mot slutten av det 20. århundret og inn i det 21, noe som også medførte at temperaturene sank. Men nå ser vi tegn til at fenomenet øker i styrke igjen, og vi antar at dette vil bli en betydelig medvirkende faktor i temperaturøkningene i området, sier forsker John King ved British Antarctic Survey til BBC.