Sør-Afrikas president mener opptøyene i landet mangler sidestykke

NTB

President Cyril Ramaphosa mener de voldelige opptøyene i Sør-Afrika er usedvanlig og ulikt noe som har hendt siden apartheidtiden.

Det har oppstått voldelige opptøyer og demonstrasjoner i Sør-Afrika som en reaksjon på fengslingen av tidligere president Jacob Zuma for noen uker siden.

President Cyril Ramaphosa sier volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter apartheid tok slutt i 1994.

Opptøyene har vært særlig voldelige i landets største by Johannesburg.

Zuma ble dømt til 15 måneder i fengsel 29. juni for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.