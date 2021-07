Cubas president anklager USA for å oppildne til sosial uro

Støttespillere av den cubanske regjeringen viste sin støtte samtidig som demonstrasjonene pågikk.

NTB

Dagen etter at flere tusen cubanere demonstrerte mot regjeringen, anklager president Miguel Díaz-Canel USA for å kvele landet økonomisk for å fremme uro.