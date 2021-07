Bekrefter nye oppsiktsvekkende funn på Estonia-fergen

Estlands havarikommisjon bekrefter at de har funnet to nye hull i skroget på den forliste passasjerferga.

Siden 9. juli har et svensk og estisk skip deltatt i nye undersøkelser av skipsvraket «Estonia» som sank i 1994 da den var på vei over Østersjøen fra Tallinn i Estland til den svenske hovedstaden Stockholm.

Totalt 852 mennesker mistet livet i forliset. Både fergen og mesteparten av de døde passasjerene har siden forliset ligget begravet på havets bunn.

Satt i gang av dokumentar

Årsaken til at svenske og estiske skip nå undersøker vraket på nytt er funn som kom fram i dokumentarserien «Estonia-funnet som endrer alt», som ble sendt på TV Norge og Discovery i fjor høst. Her avdekket de et hull i skroget på vraket som tidligere ikke var kjent. Det førte til av svenske myndigheter gjenåpnet etterforskningen av forliset.

Nå bekrefter den estlandske havarikommisjonen til nyhetsbyrået TT at det hittil har blitt funnet to ukjente sprekker på skipets skrog. Sprekkene skal være 10-15 meter lange.

Data om forliset og bunnforholdene er samlet inn med ekkolodd og sonarutstyr. Instrumentet som skal ta de detaljerte bildene av sprekkene er en Mesotech Scanning Sonar.

Jonas Bäckstrand i Statens Havarikommisjon sier til TT at funnet er interessant, men at det finnes en risiko for at man overtolker data før man har hele bildet.

– Derfor vil vi være forsiktige med å trekke noen konklusjoner før våre eksperter har samlet all data, sier han.

Første lovlige undersøkelser på 27 år

Da funnene fra dokumentarserien ble kjent skapte de sterke reaksjoner. Det av flere grunner.

Siden forliset har flere land inngått en avtale om gravfred i forlisområdet. Det betyr at de forbyr private dykk i området vraket ligger.

Derfor ble regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør Linus Anderson tiltalt for brudd på gravfreden etter dykket. De to ble i februar frikjent i Gøteborg tingrett.

Undersøkelsene som nå utføres på forliset er dermed de første lovlige undersøkelsene på 27 år, skriver Aftonbladet.