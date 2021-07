USAs utenriksminister advarer Kina – 70 år gammel forsvarsavtale kan tre i kraft

Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken minner Kina på at USA er bundet til å forsvare øystaten Filippinene dersom det blir nødvendig.

Tidligere i år gikk filippinske myndigheter ut med at det de frykter er en hemmelig kinesisk maritim milits hadde dukket opp langs øynasjonens kyst. Amerikanerne har gitt flåten bestående av flere hundre skip og flere tusen soldater kallenavnet «Kinas Little Blue Men» («små blå menn»).

Det har vært en stadig økende militær tilstedeværelse i Sør-Kina-havet i løpet av de siste par årene. Kina har gjort krav på store deler av området, og mener at oljeutvinning, fiske og gjennomfart dermed krever deres tillatelse. I respons har det amerikanske forsvaret økt sin militære styrke i havområdet og den USA-ledede alliansen Quad ruster opp. Alliansen, som består av USA, Australia, India og Japan, er et diplomatisk samarbeid som i stor grad forholder seg til den asiatiske delen av verden.

USA bundet til å forsvare Filippinene

Søndag gikk USAs utenriksminister ut og advarte Kina mot å øke sin tilstedeværelse rundt øynasjonen og i resten av Sør-Kina-havet. Skulle det skje, vil en 70 år gammel avtale mellom USA og Filippinene tre i kraft og USA vil måtte gå til angrep, skriver CNN.

– Vi ønsker å understreke at et angrep på filippinske styrker, skip eller andre fartøy i Sør-Kina-havet vil medføre at forsvarsavtalen fra 1951 mellom USA og Filippinene vil tre i kraft, sa Blinken under en pressekonferanse søndag.

Avtalen, som ligger under artikkel fire i USAs grunnlov, medfører at USA vil gå til motangrep mot Kina dersom de truer eller angriper Filippinske styrker.

Eksperter frykter at Kinas hemmelige flåte, som består av blåmalte skip, gjør den kinesiske tilstedeværelsen i Sør-Kina-havet så enorm at motreaksjoner vil bli så store at en militær konflikt er uunngåelig.

USAs utenriksminister Antony Blinken advarer Kina. Les mer Lukk

Kina: USA heller bensin på bålet

Siden 2016 har Kina gjentatte ganger blitt advart mot å øke sin tilstedeværelse i Sør-Kina-havet, likevel øker stadig landets militære styrker i området. Kina hevder på sin side at økningen er et nødvendig svar på innrykk fra amerikansk side. Amerikanerne hevder at deres tilstedeværelse foregår på lovlig vis.

– Det finnes ingen områder hvor internasjonale lover er under større trussel enn i Sør-Kina-havet. Kina fortsetter å true kyststater i Sør-Asia og den generelle retten til ferdsel i et svært kritisk område, sa Blinken søndag.

Kina beskylder USA for å vri på sannheten, og at de heller bensin på bålet i en allerede anspent situasjon.