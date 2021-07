Pentagon sender eksperter til Haiti

USA sender en ekspertgruppe til Haiti for å bistå etter drapet på president Jovenel Moïse. Foto: Joseph Odelyn / AP / NTB

NTB

Det amerikanske forsvarsdepartementet sender sikkerhets- og rettseksperter til Haiti for å undersøke hva USA kan bidra med etter drapet på presidenten.

Gruppen består i hovedsak av personell fra USAs sikkerhetsdepartement og FBI, opplyser Pentagons talsperson John Kirby til Fox News Sunday.

– Det er slik vi best kan bruke våre ressurser akkurat nå, å hjelpe dem med å få oversikt over denne hendelsen og finne ut hvem som er skyldige, og hvordan vi best kan stille dem til ansvar, sa Kirby i intervjuet som er gjengitt av Reuters.

Nyhetsbyrået melder at president Joe Biden skal orienteres når teamet er tilbake og deretter ta en avgjørelse om veien videre.

USA har så langt avslått ønsket fra Haitis midlertidige regjering om å sende militære styrker.

Også FN er bedt om å sende styrker for å beskytte viktig infrastruktur mens landets ledere forsøker å stabilisere situasjonen og forberede valg etter drapet på president Jovenel Moïse onsdag.