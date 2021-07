Flere tusen deltok i uvanlig demonstrasjon mot regjeringen på Cuba

NTB

Flere tusen cubanere luftet søndag sin misnøye med regjeringen. I den høyst uvanlige markeringen ble det blant annet ropt «Ned med diktaturet».

Protestene fant sted i San Antonia de los Banos, en liten by med 50.000 mennesker sørvest for Havanna.

Cuba gjennomlever den hardeste fasen så langt i koronapandemien, og protestmarsjen kom samtidig som det ble meldt om ny dagsrekord i smittede og døde.

Demonstrantene var for meste yngre mennesker, og noen ropte slagord mot president Miguel Díaz-Canel. Lange matkøer og kritisk mangel på medisiner siden starten på pandemien har ført til økende sinne blant vanlige cubanere.

Landet med 11,2 millioner innbyggere ble skånet i første del av koronapandemien, men i det siste har smittetallene økt. Søndag ble det registrert 6.923 nye smittetilfeller, noe som er rekordmange, og 47 nye dødsfall.

– Dette er alarmerende tall, som stiger hver dag, opplyser landets helsedepartement.

Bruken av emneknagger som #SOSCuba har økt i sosiale medier og både innbyggere og artister oppfordrer myndighetene til å åpne opp for sårt tiltrengte donasjoner fra utlandet.

En opposisjonsgruppe ba lørdag om at det ble opprettet en humanitær korridor, men den cubanske regjeringen avviste initiativet og sier at landet ikke er en konfliktsone. Regjeringen mener kampanjen forsøker å skape et bilde av «totalt kaos i landet som ikke stemmer overens med situasjonen».