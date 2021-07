Virgin Galactic-eier Branson i verdensrommet i eget romfartøy

Virgin Galactic SpaceShipTwo skiller seg fra moderskipet over ørkenen i New Mexico 11. juli 2021 på vei til verdensrommet. Den steg med en fart på Mach 3 til 80 kilometers høyde, noe som markerer terskelen til verdensrommet.

NTB

Den britiske milliardæren Richard Branson (70) og fem ansatte landet har landet etter en snarvisitt i verdensrommet i Virgin Galactics bevingede romskip.

Branson grunnla i 2004 sitt eget romselskap i håp om å oppfylle drømmen om å dra til verdensrommet. Søndag klokka 16.40 norsk tok romskipet hans VSS Unity av fra ørkenen i New Mexico etter at været forsinket avreisen med halvannen time.

En time senere var romflyet trygt tilbake på rullebanen.

– Mitt livs opplevelse, sa Branson underveis.

Branson konkurrerer med andre superrikinger om å stable på beina en turistindustri i rommet. Om ni dager skal den amerikanske Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos (57) til verdensrommet med sitt selskap Blue Origin.

Rakettfly

Sammen med et mannskap på to og tre andre ansatte i Virgin Galactic, flyr Branson til kanten av verdensrommet. Like før klokka 17.30 nådde VSS Unity rommet. Der vil de oppleve noen minutter i vektløshet og se omrisset av jorden under seg. Hele turen ventes å vare i rundt 90 minutter, og interesserte kunne følge reisen i Virgin Galactics egen direktesending.

Virgin Galactic SpaceShipTwo

Bransons konsept er et lite romfartøy som henger under et spesialbygd fly. Det blir tatt med høyt opp i atmosfæren, der det slippes løs på omkring 13 kilometers høyde.

Deretter flyr fartøyet det siste stykket ut i rommet for egen maskin, til en makshøyde på rundt 70 kilometer. Rakettflyet lander til slutt på en vanlig rullebane.

Fremskyndet turen

Branson skulle egentlig tatt av senere i år, før selskapet hans begynner å ta med betalende passasjerer til neste år. Men 2. juli opplyste Branson at han fremskynder reisen. Han insisterer likevel på at det ikke er et kappløp, og at han ikke prøver å slå Bezos.

Romflyet Unity har vært på tre bemannede turer i verdensrommet allerede.

SpaceX-sjef og Tesla-grunnlegger Elon Musk var blant rundt 500 publikummere da Bransons romskip tok av.

Musk har dessuten kjøpt billett til en fremtidig reise med Virgin Galactic, ifølge Sunday Times' kilder.

– Vi ses der så jeg kan ønske deg lykke til, tvitret Musk.

Få timer senere stemte Bezos i og sendte en lykkønskning.

Forskjellige konsepter

Bezos og Blue Origin satser på en mer klassisk romrakett, som tar av rett opp og har en kapsel på toppen. Bæreraketten lander alene, mens kapselen daler ned under tre fallskjermer slik romkapsler har gjort siden de tidligste romferdene.

Selv om Branson blir først, er det ikke åpenbart hvilken romferd som blir «best». Bransons tur blir lengre, men Bezos skal fly høyere. Branson har flere vinduer i sitt romfly, men kapselen til Bezos har større vinduer.

Bezos' rakett har gjennomført fem ganger så mange prøveturer som Unity, men aldri med mennesker om bord.

Disse seks romfarerne er om bord på Virgin Galactics Unity søndag. Fra venstre: Pilot Dave Mackay, Colin Bennett, Beth Moses, Richard Branson, Sirisha Bandla og pilot Michael Masucci. Alle «passasjerene» har ledende stillinger i selskapet.

«Ferie» for de rikeste

Det er for øvrig ikke bare «turistsjefene» i rommet som har mye penger å svi av på en eksklusiv flytur. Virgin Galactic har solgt rundt 600 billetter for mellom 200.000 og 250.000 dollar per stykk. Det betyr at det koster rundt to millioner kroner å være med på en av turene som etter planen starter neste år.

Blue Origin har verken prisene eller startdatoen klar for sine kommersielle flygninger. Den eneste «billetten» de har solgt så langt, gikk på auksjon til den ukjente passasjeren som skal være med Bezos 20. juli. Vinnerbudet var på 28 millioner dollar.

Flere turister reiste til Den internasjonale romstasjonen på 2000-tallet, men da med russiske raketter.