Kamp mot skogbrann i drepende hete i det nordlige California

Brannmannskaper forsøker å få kontroll over en enorm skogbrann som tar bolighus ved Doyle i California. Brannen er sommersesongens største så langt og ble utløst ved lynnedslag.

Brannmannskaper kjemper i kvelende hete for å begrense en eksplosiv skogbrann nord i California. Det advares mot hetebølge i innlandet og i ørkenområder.

Death Valley (Dødens dal) i Mojaveørkenen i sørøst ble temperaturen målt til 53 celsius lørdag, ifølge den nasjonale værtjenesten. Dagen før ble det målt 54 grader i skyggen.

Hvis disse målingene blir offisielt bekreftet, er det de høyeste som er registrert siden juli 1913, da Furnace Creek målte hele 57 varmegrader.

I Las Vegas ble det lørdag målt 47,2 grader. Myndighetene snakker om en bølge nummer to etter at det vestlige USA og Canada nærmest mistet pusten i varmen i slutten av juni.

Røyk velter ut ved Doyle, California, lørdag 10. juli. Området som er i brann er på ca 20x20x20 kilometer.

Lynnedslag

Rundt 480 kilometer nordvest for den brennende ørkenen, kjemper brannmannskaper iherdig for å få kontroll over en stor skogbrann mot grensen til Nevada. Brannen er enorm i utstrekning og skyldes lynnedslag.

Brannen, som består av to separate som er smeltet sammen, beveger seg nordøstover fra skogsområdene ved Lake Tahoe. Brannen har doblet seg i omfang mellom fredag og lørdag.

Brannen spredte seg ned fra fjellene og antente flere hus i Doyle, California.

Luften i brannområdene er så tørr at vannet fra slukningsflyene og helikoptrene fordamper mange steder før det når ned til bakken.

I Arizona omkom to brannmannskaper da et fly som deltok i slukningsarbeidet, krasjlandet, melder BBC.

Strømstolpene tar også fyr.

Brann etter hetebølge

Brannene kommer nesten som forventet etter at store deler av Nord-Amerika i flere uker har vært rammet av hetebølger som har tatt livet av flere hundre mennesker. Temperaturene er de høyeste som er registrert i juni måned.

Værmyndighetene har utstedt varsler om ekstrem hete i områder der det bor over 30 millioner mennesker. Både i kystområdene langs Stillehavet og i innlandet vestover mot Rocky Mountains har det i helgen vært helsetruende høye temperaturer.

En rekke byer vil få varmerekorder de nærmeste dagene, for eksempel Phoenix sør i delstaten og i San Jose, der hjertet av tech-industrien ligger lokalisert i Silicon Valley.

Røyken kan sees 80 kilomter unna, fra Truckee, Cailofrnia.

Menneskeskapt

Den ekstreme varmen over store områder settes av forskerne i sammenheng med menneskelig aktivitet som over langt tid har skapt uro i naturlige svingninger i været.

Stadig kraftigere og hyppigere stormer, voldsom varme, utbredt tørke og ukontrollerte branner er eksempler på et klima i ubalanse, mener Verdens meteorologiske organisasjon.

De seks siste foregående år, inkludert 2020, har vært de seks varmeste som noen gang er registrert.