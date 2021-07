Netanyahu flyttet ut av statsministerboligen i Israel

NTB

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu flyttet søndag ut av statsministerboligen etter tolv år. Nå er den klar for statsminister Naftali Bennett.

Boligen ligger i det velstående nabolaget Rehavia i Jerusalem. Etter planen flytter Bennett inn i løpet av søndag.

49-åringen ønsket å gi Netanyahu en overgangsperiode før han flyttet ut, ettersom han har bodd der i tolv strake år. Israelske medier har refset Netanyahu for å ha vært vertskap for USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley i statsministerboligen, noe som altså skjedde etter at Bennett overtok som statsminister i forrige måned. Israelske medier kalte dette respektløst.

Bennett ønsker i hovedsak å bruke boligen til offisielle arrangementer, mens hans kone og fire barn blir boende i familieboligen i Raanana nær Tel Aviv.