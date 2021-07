Republikanerne i Alaska velger utfordrer til Murkowski

NTB

Lederne for Alaskas republikanske parti har valgt en utfordrer til senator Lisa Murkowski, som har vært en av partiets hardeste kritikere av Donald Trump.

Kelly Tshibaka, som blir Murkowski motstander i nominasjonskampen foran valget neste år, ble valgt med 58 mot 17 stemmer i Alaska-partiets ledelse.

Trump har gitt sin støtte til Tshibaka og sagt at Murkowski ikke er bra for Alaska, og at hun må ut. Han har lovet å støtte utfordrere til alle republikanere som ikke støttet ham i Kongressen.

Murkowski var en av sju republikanske senatorer som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken i januar. I Representantenes hus stemte ti republikanere for å stille ham for riksrett.

Murkowski, som har vært senator for Alaska siden 2002, sier til Daily News at hun har kjempet for Alaskas verdier i Senatet og vil fortsette å gjøre det.