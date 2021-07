Nederlandsk TV-program kansellert etter trusler

NTB

Et program på nederlandsk TV er kansellert på grunn av trusler, få dager etter attentatforsøket på TV-reporteren Peter R. de Vries.

TV-studioet i sentrum av Amsterdam ble også evakuert etter truslene, opplyser TV-kanalen RTL.

De Vries ble skutt i hodet utenfor studioet tirsdag kveld etter å ha vært med i programmet RTL Boulevard. Han ligger kritisk skadd på sykehus.

Myndighetene i Amsterdam sier at en alvorlig trussel var sendt mot programmet, og justisminister Fred Grappenhaus opplyser at synlige og mindre synlige tiltak er iverksatt.

To personer er pågrepet for attentatet, en 21 år gammel nederlender som kan være gjerningsmannen og en 35 år gammel polakk som mistenkes for å ha kjørt ham bort i bil.