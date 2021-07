Tusenvis på musikkfestival i Barcelona

Det var påbudt med munnbind og forbudt å spise eller drikke rett foran scenen under Cruilla-festivalen i Barcelona, her fra fredag. Foto: Joan Mateu / AP / NTB

NTB

Tusenvis av mennesker samlet seg til årets Cruilla-festival i Barcelona i Nord-Spania, på tross av en smitteøkning som følge av deltavarianten.

Catalonia varslet tidligere i uka at de ville gjeninnføre flere koronatiltak lørdag, deriblant stengte nattklubber og begrensninger på antall deltakere også på utendørs arrangementer.

Likevel samlet opp til 18.000 mennesker seg daglig til Cruilla-festivalen, som gikk av stabelen utendørs fra torsdag til lørdag. Det melder La Vanguardia og Europa Press.

Munnbind var påbudt, og alle frammøtte måtte ta hurtigtest for å komme inn. Rundt 200 testet positivt og måtte snu.

På plakaten sto blant andre Two Door Cinema Club, Manel, Zoo, Amaral, La Casa Azul og Sopa de Cabra.

Blant folk i 20-årene er det de siste to ukene påvist over 2.500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i Catalonia.

I Spania er det registrert 199 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste sju dagene, men dødstallene har holdt seg relativt lave etter hvert som flere er vaksinert. Smitteøkningen blant unge har imidlertid fått myndighetene til å trappe opp innsatsen for å vaksinere dem.

Med over 80.000 døde – over 14.000 av dem i Catalonia – er Spania ett av landene i Europa som er hardest rammet av pandemien. Drøyt 40 prosent av Spanias 47 millioner innbyggere er fullvaksinert, mens 64 prosent har fått minst én dose. Blant folk i 20-årene er andelen foreløpig drøyt 14 prosent.