Det hvite hus frustrert over republikansk vaksineskepsis

Missouri er blant statene der koronasmitten øker kraftig, men guvernør Mike Parson ønsker ikke dør-til-dør-aksjoner for å overtale folk til å bli vaksinert. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB

NTB

Biden-administrasjonen trapper opp kritikken av republikanere som uttrykker skepsis og motstand mot vaksineringskampanjen mot koronaviruset.

I månedsvis har Det hvite hus av frykt for å politisere helsespørsmål, avstått fra å kritisere republikanske politikere som nedtonet viktigheten av vaksiner eller forsøkte å bruke vaksineringen mot regjeringen.

Men trass i utstrakt vaksinering er det i ferd med å utvikle seg et gap mellom republikanske områder med vaksineskepsis og økende smitte og mer demokratiske områder med høy vaksinerate og lavere smitte.

Nå skyter Det hvite hus tilbake mot politikere som de mener sprer skadelig desinformasjon eller frykt rundt vaksinene.

Da South Carolinas guvernør Henry McMaster denne uka forsøkte å stanse en dør-til-dør-aksjon for vaksinering, la ikke Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki fingrene imellom

– Når de ikke bidrar med korrekt helseinformasjon, inkludert om hvor effektive vaksiner er og hvor tilgjengelig de er rundt om i landet, inkludert i South Carolina, bidrar de bokstavelig talt til at folk dør. Så kanskje de burde tenke seg om, sa hun.

Voksende gap

Mens 67 prosent av amerikanerne har fått minst en dose, er myndighetene stadig mer bekymret for det store geografiske og politiske gapet i vaksineringsraten.

I demokratiske Massachusetts og Vermont har godt over 70 prosent fått sitt første stikk, mens i den andre enden av skalaen ligger fattige og sterkt republikanske stater som Mississippi og Louisiana under 40 prosent.

Smitten har sunket i blant annet delstatene Washington og Maine, mens stater som Missouri og Arkansas registrerer økende smitte for tiden.

Kansas melder nå om den raskeste smitteøkningen på tre måneder, særlig langs grensa til Missouri, der deltavarianten har ført til sterk økning. Samtidig går vaksineringen tregt i de to statene på grunn av utbredt vaksineskepsis.

Også Arizona melder om den kraftigste økningen på to måneder med 921 nye tilfeller siste døgn mens viruset sprer seg blant dem som ikke er vaksinert.

Av med silkehanskene

Det hvite hus tok av silkehanskene etter at flere republikanske politikere kritiserte president Joe Biden for å oppfordre til dør-til-dør-kampanjer for å overtale folk til å vaksinere seg.

– Nå må vi gå fra nabolag til nabolag, og ofte fra dør til dør for å hjelpe dem som ennå ikke er vaksinert, til å få sin vaksine, sa han tirsdag.

Men mange republikanere tok til motmæle og appellerte til dem i partiet som vil ha minst mulig stat.

Vil forby dørbanking

– Biden-administrasjonen vil banke på din dør for å se om du er vaksinert. Hva blir det neste? Banke på for å se om du har et våpen? tvitret kongressmannen Jim Jordan fra Ohio.

McMaster ba sine helsemyndigheter forby dørbankingskampanjen, og Arizonas justisminister Mark Brnovich sendte et brev til Biden der han fordømte strategien.

Men en slik kampanje mot dør-til-dør-banking er blitt å gå for langt, selv om Det hvite hus er raske til å peke på at kritikken ikke gjelder alle republikanere, blant dem senatslederen Mitch McConnell og guvernørene i Arkansas og Ohio.

– Svikter landet

Men korona-koordinator i Det hvite hus, Jeff Zients, har gjort det klart at de som sprer desinformasjon, svikter landet og landets leger og andre som jobber for å redde liv og få slutt på pandemien.

Psaki understreket at det vanligvis ikke er statsansatte som banker på dører, men lokale frivillige, blant annet prester.

Hun viste til at strategien flere steder har bidratt til økt vaksinering, blant i Alabama med en økning på 3,9 prosent vaksinerte i juni og i Florida med en økning på 4,4 prosent.