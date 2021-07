Gjerdet rundt Kongressen fjernes

NTB

Gjerdet som ble satt opp rundt kongressbygningen i Washington etter opptøyene i januar, skal nå fjernes.

Tusener av soldater har vært stasjonert rundt Kongressen, og sikkerhetsbarrieren, med piggtråd på toppen, har forvandlet bygningene til en festning.

Et ytre gjerde ble fjernet allerede i mars, men det indre gjerdet, omkjøring for trafikk og et forbud mot besøkende har irritert mange kongressrepresentanter fra begge partier.

6. januar ble Kongressen beleiret av tusener av tilhengere av daværende president Donald Trump, og en mobb på mange hundre brøt seg inn i bygningen for å stanse den formelle godkjenningen av Joe Biden som valgvinner og kommende president.