Økende misnøye med Bolsonaro

Demonstranter krever at Brasils president Jair Bolsonaro stilles for riksrett. Foto: Nelson Antoine / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang sier over halvparten av brasilianerne at de er misfornøyd med president Jair Bolsonaro, ifølge meningsmålingsinstituttet Datafolha.