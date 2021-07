Indiske leger fortviler: Blir angrepet av rasende covid-pårørende

Familiemedlemmer sørger ved et krematorium i Giddenahalli i India. De voldsomme dødstallene har fått flere familier til å gå fysisk til angrep på helsepersonellet som ikke klarte å redde familiemedlemmene.

Etter å ha gitt dødsbudskapet til den sørgende familien, var Seuj Kunar Senpati sikker på at hans egen siste time var kommet.

Det var hans første jobb og andre dag på vakt ved et corona-behandlingssenter i Hojai-distriktet i India. Legen fikk beskjed om å sjekke en pasient som hadde blitt skrevet inn samme morgen, men måtte konstatere at pasienten allerede hadde omkommet.

Da han skulle meddele den tragiske nyheten til familien brøt kaoset ut. Til BBC forteller Senpati at familien til avdøde ble rasende og kastet stoler etter ham, knuste vinduer og oppførte seg truende mot de andre ansatte.

Angrepet lagt ut på sosiale medier

Han endte opp med å måtte gjemme seg på behandlingssenteret, men ble raskt funnet av familien, som dokumentert i en video, slår og sparker legen, og slår ham flere ganger i hodet med en potte. I videoen ser man mobben dra Senpati ut fra senteret, mens han er blodig og skjorteløs.

– Jeg trodde ikke jeg ville overleve, sier han til BBC. Også en kvinnelig kollega ble skadet i angrepet.

Ifølge The Hindu har 36 navngitte personer blitt siktet for angrepet på legen. blant dem er tre mindreårige. Behandlingssenteret hadde én vakt, men det var lite han kunne gjøre for å stoppe mobben.

– Klærne mine ble revet i filler, gullkjedet mitt ble tatt og mobilen min og brillene mine ble knust. Etter om lag 20 minutter klarte jeg å rømme, forklarer legen.

Han kjørte rett til politiet og anmeldte hendelsen. Etter at videoen av angrepet ble delt på sosiale medier, har hendelsen skapt furore i landet.

Økende problem

India er hardt rammet av pandemien, og legene på sykehusene og behandlingssentrene har lenge klaget over mangel på utstyr, personale og infrastruktur for å håndtere pågangen.

Det har vært flere lignende hendelser der leger har blitt angrepet. Felles for de fleste av dem er at familiene føler at pasientene ikke har fått tilstrekkelig behandling eller fikk behandling i tide.

Angrep på leger har også før pandemien vært et økende problem og fagorganisasjoner har lenge bedt om bedre lovgivning for å beskytte helsepersonellet. Sykehusene anmelder sjelden slike angrep på vegne av personalet, så da flyttes ansvaret over på den angrepne legen.

Helsearbeidere og pårørende bærer båren til en person som er død av coronaviruset i India.

– Som å være i krig

Indian Medical Association (IMA) er blant organisasjonene som har tatt til orde for strengere straffer for å hindre nye angrep på helsepersonell.

Andre mener at de pårørende handler i affekt, og at strengere lover ikke vil virke avskrekkende på eventuelle angrep.

– Å være på en covid-avdeling er som å være i krig, sier Jayesh Lele, generalsekretær i IMA til BBC.

I begynnelsen av juli registrerte landet at det hadde vært 100.000 dødsfall i løpet av de siste 39 dagene. Det er store mørketall da mange ikke rekker å bli registrert som coronaofre.

Selv om de offisielle tallene tilsier at det har vært like i overkant av 400.000 coronarelaterte dødsfall i India, så har amerikanske forskere anslått at det reelt sett trolig har vært over 1 millioner coronarelaterte dødsfall i landet.