Russland urolig for Talibans fremgang

Russland og deres allierte sier de står klare til å svare hvis kamphandlingene beveger seg utenfor Afghanistans grenser.

Fredag sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at Russland kommer ikke til å foreta seg noe så lenge Taliban holder sine aktiviteter innenfor Afghanistan.

Imidlertid er Russland bekymret for at problemene flytter seg over grensa fra Afghanistan til Russlands allierte, skriver RIA Novosti. Ifølge Tass oppfordrer også den russiske regjeringen USA til å gjennomføre tilbaketrekkingen på en «ansvarlig måte».

Den russiskledede CSTO-militærblokken (Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan) sa torsdag at den var klar til å mobilisere alle sine styrker hvis situasjonen på Tadsjikistans grense til Afghanistan forverrer seg, ifølge Reuters.

Taliban har erklært at de kontrollerer nå 85 prosent av landet. Russisk UD anslår to tredjedeler. Taliban ble erklært som en terrororganisasjon av Russland i 2003, men Russlands utenriksdepartement kaller russisk kontakt med Taliban som «nødvendig» ifølge Tass. Talsmann Vladimir Peskov har ikke ønsket å bekrefte eller avkrefte om Russland kommer til å anerkjenne Taliban som legitim regjering i Afghanistan.

– Vi utgjør ikke en fare for andre land



I møte med den russiske regjeringen denne uken, forsikret Taliban Russland om at de er forpliktet å respektere andre lands diplomatiske utsendinger i Afghanistan og at de ikke er en trussel mot andre land.

– Vi kom til Moskva for å snakke om den nåværende situasjonen i Afghanistan med Russland, og forsikre dem om at vi ikke kommer til å tillate noen å bruke afghansk jord mot Russland, nabolandene, eller andre land, sa Taliban-representant Mohammad Sohail, ifølge Tass.

Manizha Talash, en afghansk breakdanser. Hennes aktiviteter blir mest sannsynlig erklært ulovlige hvis Taliban kommer til makten. Les mer Lukk

Taliban styrte Afghanistan fra 1996 til de ble styrtet av en USA-ledet koalisjon i 2001. Da Taliban hadde makten fikk ikke kvinner lov til å arbeide utenfor hjemmet og måtte bære heldekkende burka. Alle former for underholdning, som TV, musikk og sport, ble forbudt, skriver snl.no.

Taliban innførte også islamistisk lov, med pisking, avkutting av fingre og tortur som straff for diverse forbrytelser etter en radikal tolkning av Koranen og andre islamske skrifter.

Sovjetunionen kjempet selv mot afghanske islamister i ti år, mellom 1979 og 1989.

Skjøre naboland



Ifølge flere eksperter som Reuters har snakket med, er amerikansk storstilt tilbaketrekking en hodepine for Moksva. Moksva frykter angivelig at kampene kan føre til en strøm av flyktninger inn i Sentral-Asia og islamister kan røre opp under et opprør i de tidligere sovjetrepublikkene den grenser til - Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Artikkelen fortsetter under bildet

Afghansk militia i Herat står klare til på kjempe mot Taliban, fredag, 9. juli. Les mer Lukk

Tadsjikistan, det fattige landet med over 9 millioner innbyggere, har fra før kjempet en bitter krig mot islamister mellom 1992 og 1997, som endte uavgjort og en skjør maktbalanse.

– Tadsjikistan virker å være mest sårbar, hvor staten er skjør og midt i en strid om hvem som overtar makten, sier tidligere russisk diplomat Vladimir Frolov. – Det er en risiko at islamister utnytter eksisterende spenninger for å gjenskape en borgerkrig, sier Frolov til Reuters.

Frolov frykter også for Turkmenistan, som ifølge ham «egentlig ikke er en stat».

– Tvang USA ut



Talibans talsmann Shahabuddin Delawar mener USAs tilbaketrekking fra Afghanistan er et resultat av at Taliban har brakt den afghanske befolkningen over på sin side under «islams prinsipper», skriver NTB.

– USA var tvunget til å forlate vårt territorium, sa han.

Han la til det ikke foreligger noen avtale med USA som hindrer Taliban å angripe administrasjonssentre, men sa at det ikke blir aktuelt å innta dem «med makt».

Denne uka flyktet over 1.000 afghanske soldater til Tadsjikistan etter en voldsom Taliban-offensiv nord i landet, der de har sikret seg kontroll over store områder. Regjeringen i Kabul sitter nå igjen med lite annet enn en samling med provinshovedsteder som stort sett må få forsyninger og forsterkninger luftveien.

Biden forsvarer

USAs president Joe Biden forsvarte tirsdag beslutningen om full tilbaketrekking fra Afghanistan, men innrømmet samtidig at det var svært lite sannsynlig at regjeringen i Kabul vil ha mulighet til å beholde kontrollen over hele landet.

– Dagens situasjon kan ikke fortsette. Jeg sender ikke enda en generasjon amerikanere i krigen i Afghanistan, sa han.