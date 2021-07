Britisk politibetjent har sagt seg skyldig i drapet på Sarah Everard

NTB

En 48 år gammel politibetjent har erkjent i retten at han drepte 33 år gamle Sarah Everard, som forsvant på vei hjem i London i mars.

Politibetjenten har under et tidligere rettsmøte erkjent at han bortførte og voldtok Everard, og at han «tok på seg ansvaret» for hennes død. Han ble da ikke bedt om å ta stilling til drapssiktelsen, men i et rettsmøte fredag sa han seg skyldig i denne.

Everard ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem etter å ha vært hos en venninne 3. mars i år. Hun ble funnet død en uke senere i et skogområde i Kent.

Bortføringen og drapet på Everard førte til demonstrasjoner og debatt om kvinners sikkerhet i Storbritannia.