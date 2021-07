17-åring dømt for mordbrann i Sverige

NTB

En 17 år gammel gutt er dømt for å ha drept en kvinne i 70-årene ved å tenne på huset der hun bodde.

Gutten er dømt av Eksjö tingrett for drap og brannstiftelse og må sone fire år i en lukket ungdomsanstalt, melder P4 Jönköping.

Også to andre unge personer som var til stede, er dømt for trakassering og for brudd på loven om å hindre ulykker. Alle tre var involvert da et hus utenfor Nässjö brant ned og kvinnen i 70-årene døde tidligere i år.

17-åringen har innrømmet at det var han som startet brannen i huset der kvinnen bodde.