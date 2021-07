Stefan Löfvens regjering på plass igjen etter noen kaotiske uker

NTB

Snaut tre uker etter at Riksdagen erklærte mistillit mot Stefan Löfven, kunne han fredag legge fram en «ny» regjering. Koalisjonen er den samme som sist.

Löfven og Socialdemokraterne skal fortsatt styre landet sammen med Miljöpartiet med den regjeringen som ble presentert for Riksdagen klokken 11.

De to partiene har sittet i regjering siden vinteren 2019, men fikk flertallet mot seg i en mistillitsvotering i Riksdagen for to og en halv uke siden. Löfven hadde valget mellom å gå av eller skrive ut nyvalg. Han valgte det første, men fortsatte som leder av et forretningsministerium. Uten endringer i nasjonalforsamlingen, havnet oppdraget med å danne regjering raskt hos Löfven igjen.

Onsdag fikk han Riksdagens velsignelse med 116 mot 173 stemmer – bare et flertall på minst 175 stemmer mot Löfven kunne stoppet ham – og nå er altså statsministeren og Sverige i praksis tilbake der de startet.