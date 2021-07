Minst 52 døde i fabrikkbrann i Bangladesh

NTB

En brann i et anlegg for matproduksjon utenfor hovedstaden i Bangladesh har krevd minst 52 menneskeliv, opplyser politiet.

Brannen i Rupganj øst for Dhaka startet torsdag ettermiddag. Et døgn senere brant det fortsatt i fabrikken mens redningsmannskaper hentet ut omkomne. Brannmannskaper kjemper for å få kontroll over flammene som herjer i sjette og sjuende etasje.

Rundt 30 er skadd, flere av dem etter å ha hoppet ut av vinduer for å komme seg ut av den brennende fabrikkbygningen. 25 mennesker er reddet ned fra taket på bygningen.