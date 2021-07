Småflystyrt i Sverige krevde flere menneskeliv

Flere menneskeliv gikk tapt da et småfly med åtte fallskjermhoppere og én flyger om bord styrtet ved flyplassen i Örebro like før klokka 19.30 torsdag. Foto: Jeppe Gustafsson / TT / NTB

NTB

Et fly med åtte fallskjermhoppere og én flyger om bord styrtet torsdag ved flyplassen i Örebro i Sverige. Flere har omkommet, og to skal være kjørt til sykehus.

– Det er en veldig alvorlig og tragisk hendelse, sa vakthavende befal Tomas Carlsén i redningstjenesten til nyhetsbyrået TT.

Flere omkom i ulykken, som ble varslet klokka 19.23 torsdag, opplyser svensk politi.

– Flyet styrtet da det skulle ta av fra rullebanen. Åtte fallskjermhoppere og en flyger var om bord, opplyser Sjöfartsverkets pressesjef til Expressen.

Til sykehus

Flyet brant på ulykkesstedet, og flammene ble slukket av flyplassens redningstjeneste.

Lederen for brannmannskapene på stedet, Per-Ove Staberyd, opplyste tidligere til svensk TV4 at to personer var kjørt til sykehus i ambulanse. Senere opplyste Örebro län at en person var tatt til sykehus med livstruende skader.

– Det pågår livredning, sa en talsmann for Sjö- och flygräddningscentralen til TV-stasjonen.

Ifølge sjøredningsleder Emil Gustavsson begynte det å brenne i propellflyet etter at det hadde styrtet rundt 200 meter fra rullebanen.

Et bilde gjengitt av avisen Nerikes Allehanda viser svart røyk som stiger opp fra stedet der flyet styrtet, som kan ses fra flyplassen.

Totalhavari

– Det betegnes som et totalhavari, sier politiets pressetalsmann Lars Hedelin til Expressen.

Etterforskere fra den svenske havarikommisjonen skal nå undersøke vraket og forsøke å finne årsaken til styrten.

Umeå-ulykken

Flysikkerhetseksperten Hans Kjäll trekker en parallell til flyulykken i Umeå i juli 2019, der åtte fallskjermhoppere og en flyger omkom.

– Det er knapt to år siden. Man kan undre seg over hvorfor et slikt havari skjer igjen. Det er snakk om mange menneskeliv, og det er mange pårørende som rammes, sa han til TT.

Tung last

Ulykkesrapporten etter styrten i Umeå konkluderte med at småflyet som styrtet, både var lastet for tungt og feil.

– Jeg håper virkelig at havarikommisjonen gjør sitt beste og at det resulterer i bedring av sikkerheten som følge av dette, sa Kjäll.

Flysikkerhetseksperten Jan Ohlsson ser også klare likheter med Umeå-ulykken.

– Fly med fallskjermhoppere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Det er lett at drivstoff antennes med så tung last, sa han til TV4.