Madonna ønsker å befri Britney Spears

Madonna går ut og støtter bevegelsen #freebritney, etter at det ble kjent at artisten selv ønsker seg ut av vergemålet.

Etter at Britney Spears fikk fortelle hvordan hun opplever det omstridte vergemålet sitt i en rettslig høring i Los Angeles for noen uker siden, har flere kjendis gått ut og gitt sin støtte til stjernen. Blant annet store navn som Cher, Christina Aguilera, Mariah Carey og Justin Timberlake.

Nå føyer Madonna seg inn i rekken av kjente navn som mener Britney må få tilbake kontroll over egen karriere og økonomi.

– Brudd på menneskerettighetene

I et innlegg på Instagram delte Madonna natt til fredag en post på Instagrams historie-funksjon hvor hun skrev:

«Gi livet tilbake til denne kvinnen. Slaveriet ble opphevet for lenge siden», og «Død over det grådige patriarkatet som har gjort dette mot kvinner gjennom århundrer. Dette er brudd på menneskerettighetene. Britney, vi kommer for å få deg ut av fengselet.»

Det var VG som først omtalte saken.

Vil ut av vergemålet

Siden sitt veldig offentlige sammenbrudd i 2008 har Britney Spears vært underlagt vergemål av faren Jamie Spears. I en rettslig høring i Los Angeles 23. juni i år fortalte artisten at hun mener familien har frarøvet henne friheten og at hun ønsker vergemålet opphevet.

Vergene har kontroll over Spears karriere, økonomi og forholdet til sine to barn. Vergemålet skal opp i en ny rettslig høring i Los Angeles 13. juli.

Det omstridte vergemålet har utløst kampanjen #freebritney, som har demonstrert verden over, også i Oslo.