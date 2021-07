Flystyrt ved Örebro - flere personer omkommet

Et fly med åtte fallskjermhoppere og én flyger om bord har styrtet da det skulle ta av fra flyplassen i Örebro i Sverige. Flere har omkommet, og to skal være kjørt til sykehus.

Et småfly har styrtet ved Örebro lufthavn. Det skal ha hatt ni personer om bord og flere av dem har omkommet.

Et småfly har styrtet ved Örebro lufthavn. Det skal være snakk om et fly som tar opp fallskjermhoppere, av typen DHC-2. Redningsaksjonen ble igangsatt kl 19:23, med alle tilgjengelige nødetater.

Flyet startet å brenne, det var flammer og svart røyk fra ulykkesstedet. Brannen ble etter hvert slukket.

Ifølge Sveriges Radio er ni personer antatt å ha vært om bord. Det var en pilot og åtte fallskjermhoppere, skriver Expressen.

– Febrilsk



Rundt 19:40 foregikk det «febrilsk aktivitet» for å redde liv, ifølge Anders Lännholm ved Sjö og luftredningscentret som snakket med svensk TV4. To personer ble fraktet til sykehus.

20:53 bekrefter pressetalsperson Lars Hedelin i det svenske politiet at flere personer er omkommet, i en pressemelding.

Ulykken beskrives som et «totalhavari». Ifølge Sjøfartsverket styrtet flyet rett etter avgang.

Umeå-ulykken

Flysikkerhetseksperten Hans Kjäll trekker en parallell til flyulykken i Umeå i juli 2019, der åtte fallskjermhoppere og en flyger omkom.

– Det er knapt to år siden. Man kan undre seg over hvorfor et slikt havari skjer igjen. Det er snakk om mange menneskeliv, og det er mange pårørende som rammes, sier han til TT.

Löfven kaller flystyrt en tragedie



Det er med stor sorg og bestyrtelse jeg i kveld har tatt del i de tragiske opplysningene om flykrasjet i Örebro, sier statsminister Stefan Löfven til Expressen.

– Jeg tenker på dem som er rammet, på deres familier, samt nære og kjære i denne svært vanskelige stund. Jeg vil få uttrykke min dypeste deltakelse i deres sorg, sier Löfven.

– Regjeringen er i tett kontakt med berørte myndigheter, legger han til.