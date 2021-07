Minst én død som følge av uværet Elsa i Florida

En kommunearbeider rydder opp veltede trær etter at Elsa traff Pinellas Park i Florida. Elsa har ført til minst ett dødsfall i delstaten, og i nabodelstaten i Georgia er rundt ti personer skadd. Foto: Martha Asencio-Rhine / Tampa Bay Times via AP / NTB

NTB

Elsa, igjen nedjustert til en tropisk storm, har forårsaket tap av minst ett menneskeliv i Florida, mens flere er blitt skadd i nabodelstaten Georgia.

Ni timer etter å ha truffet ved Floridas vestkyst mot Mexicogolfen var stormøyet sørøst i Georgia rundt klokka 20 lokal tid onsdag.

Florida ser ut til å ha blitt spart for de verste materielle skadene, men fortsatt har Elsa brakt med seg voldsomt regnvær og ført til flere tornadovarsler. I Jacksonville døde en person onsdag da et tre veltet over to biler.

Ikke langt unna, i fylket Camden i Georgia, ble rundt ti personer skadd da en mulig tornado rammet en campingplass. De er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er uklart. Enkelte bygninger på en militærbase i nærheten skal også ha fått skader.

Ifølge USAs orkansenter NHC kan det i deler av Florida komme til sammen 20 centimeter regn. Også i Georgia og South Carolina, der det er meldt om mellom 8–13 centimeter nedbør, kan det bli flom.

Elsa har allerede herjet i Karibia og etterlot seg store materielle skader i flere små øynasjoner i det østlige Karibia, blant dem Barbados.

En person mistet livet i uværet på St. Lucia, og i Den dominikanske republikk døde en 15 år gammel gutt og en 75 år gammel kvinne da de kom under vegger som kollapset.