Tidligere New York-ordfører og Trump-advokat Rudy Giuliani mister advokatbevillingen også i Washington D.C. New York fratok ham bevillingen midlertidig i slutten av juni etter å ha fremmet løgnaktige påstander om valgfusk i etterkant av presidentvalget i november, da han jobbet for daværende president Donald Trump. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB

Rudy Giuliani får ikke arbeide som advokat i Washington D.C. etter å tidligere ha blitt fratatt advokatbevillingen midlertidig i New York, melder CNN.

Bakgrunnen er at han fremmet løgnaktige påstander om valgfusk i etterkant av presidentvalget i november, da han var tidligere president Donald Trumps personlige advokat.

En ankedomstol i Washington D.C. fratar Giuliani muligheten til å arbeide som advokat i byen i påvente av en videre skritt i saken i New York, skriver CNN.

Giuliani arbeider ikke lenger regelmessig som advokat og hadde ikke gjort det på flere år før han ledet Trumps forsøk på å utfordre valgtapet mot Joe Biden juridisk, noe de ikke nådde fram med. De mente at det hadde foregått fusk og at valgmaskiner hadde blitt fikset på.

I kjennelsen i New York, som kom i slutten av juni, ble det konkludert med at det finnes «ubestridte beviser» på at Giuliani kom med «beviselig usanne og villedende uttalelser til domstoler, folkevalgte og den bredere offentligheten» i sin kapasitet som advokat for Trump.

Giuliani var New York-ordfører i åtte år og ble en nasjonal figur i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001.