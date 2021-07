Zuma overgir seg for å sone fengselsstraffen

NTB

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma overgir seg til myndighetene og er klar for å sone fengselsstraffen på 15 måneder, ifølge stiftelsen hans.

I en uttalelse fra stiftelsen hans heter det at «president Zuma har bestemt seg for å overholde dommen».

Zuma er på vei til et soningsanlegg i KwaZulu-Natal, heter det videre.

79 år gamle Zuma ble nylig dømt for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon.

Han har anket dommen på 15 måneder ubetinget fengsel, og tirsdag ble ankesaken behandlet av Pietermaritzburg High Court.

Zumas advokat argumenterte blant annet med at den tidligere presidentens helse tilsier at han ikke kan sendes i fengsel.