Haitis USA-ambassadør: Profesjonelle leiesoldater sto bak drapet

NTB

Profesjonelle leiesoldater som utga seg for å være amerikanske agenter, sto bak drapet på Haitis president, sier landets ambassadør i USA.

Ambassadøren, Bocchit Edmond, mener gjerningsmennene allerede kan ha forlatt Haiti.

Han sier de presenterte seg som representanter for det amerikanske narkotikapolitiet Drug Enforcement Administration (DEA) da de ankom boligen til president Jovenel Moïse.

– Det var et godt organisert angrep, og dette var profesjonelle folk, sier Edmond. Han sier det finnes videoopptak av gruppen, og at myndighetene i Haiti tror det er snakk om leiesoldater.

Landets førstedame Martine Moïse, som ble såret i angrepet, blir brakt til Miami for behandling, opplyser han videre.

Unntakstilstand



53 år gamle Moïse ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn som tok seg inn i boligens hans i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince natt til onsdag. Landets førstedame Martine Moïse ble såret og er innlagt på sykehus.

Haitis fungerende statsminister Claude Joseph har erklært unntakstilstand og stengt landets grenser, og hæren er satt inn for å opprettholde ro og orden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Presidentpalasset.

– Vi ønsker ikke at landet skal kastes ut i kaos. Dette er en veldig trist dag for nasjonen og folket, sier han.

Josephs egen status er uklar, ettersom Moïse mandag utropte Ariel Henry til statsminister, den sjuende i rekken på fire og et halvt år.

Landet har ikke hatt folkevalgt nasjonalforsamling siden januar i fjor, etter at valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse.

Store protester

Moïses periode var også omme, men høyrepolitikeren har styrt ved dekret til sterke protester fra opposisjonen. Da opposisjonen tidligere i år gikk til høyesterett for å få ham avsatt, svarte presidenten med å avsette tre av dommerne.

President Jovenel Moise var en svært kontroversiell figur på Haiti. Les mer Lukk

Moïse hevdet å ha avverget både kupp og drapsplaner, men ble selv anklaget for å dikte opp dette for å rettferdiggjøre sin stadig mer autoritære lederstil og for å bruke brutale metoder mot politiske motstandere.

FNs sikkerhetsråd ba senest i forrige uke Haiti om å avholde valg snarest mulig.

– Forverret

Haiti er det fattigste landet på det amerikanske kontinentet, og har vært preget av vold, uro og økende misnøye under Moïse.

– Den økonomiske situasjonen for landets fattige har blitt gradvis forverret allerede før Haiti ble rammet av covid-19 våren 2020, sier seniorrådgiver og Haiti-kjenner Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Hindahl sier at situasjonen ikke vil bli noe bedre for de fattige med en ny president. Han har vært i kontakt med organisasjonens landdirektør i Haiti.

– Han fortalte at alle ansatte jobber hjemmefra, siden det kan ventes uroligheter i dag og i dagene som kommer, sier Hindahl.

Fattigdom og kriminalitet

Under Moïses styre er de dype økonomiske, politiske og sosiale problemene i landet ytterligere forverret. Lovløshet og usikkerhet hersker, bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

I forrige uke ble 15 mennesker, blant dem en journalist og et kvinnelig medlem av opposisjonen, drept i Port-au-Prince.

Mens orkanen Elsa herjet langs sørkysten i helgen, måtte redningstjenesten fraktes med fly og helikopter til Jacmel fordi veien kontrolleres av kriminelle bander.

Protester mot president Moise i Port-au-Prince, i 2019. Les mer Lukk

Haiti deler øya Hispaniola med Den dominikanske republikk. 60 prosent av befolkningen lever på under 2 dollar dagen, mens inflasjonen øker, og mat og bensin blir dyrere.

Samtidig sliter landet med å komme på beina igjen etter et voldsomt jordskjelv i 2010 og orkanen Matthew i 2016.

Internasjonal fordømmelse

FNs generalsekretær António Guterres krever at de ansvarlige blir stilt for retten og oppfordrer via sin talsmann Haitis innbyggere til å slå ring om grunnloven og stå sammen for å bekjempe volden i landet.

– Vi er sjokkert og lei oss over å høre om det forferdelige attentatet mot president Jovenel Moïse og angrepet på førstedame Martine Moïse. Vi fordømmer denne avskyelige handlingen, heter det i en uttalelse fra USAs president Joe Biden.

EUs utenrikssjef Josep Borrell advarer mot en ny voldsspiral etter drapet, som også fordømmes av Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Dette er en avskyelig handling, og jeg vil på dette tidspunktet oppfordre til ro, tvitrer han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller attentatet rystende og sender sine tanker til Haitis innbyggere og Moïses enke.

– Det er viktig at Haitis myndigheter og politikere samler seg om en vei ut av denne krisen, som kommer på toppen av en rekke utfordringer Haiti står overfor, sier Søreide i en uttalelse til NTB.