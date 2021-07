11 dømt for netthets av islam-kritisk tenåringsjente

Tenåringsjenta, som kun vil identifisere seg som Mila, på vei ut av rettsalen i juni i forbindelse med saken hvor 13 personer er tiltalt for å ha trakassert henne etter at hun har vært kritisk til islam på sosiale medier.

Tenåringsjenta Mila har mottatt over 100.000 trusler etter å ha uttrykket seg kritisk til islam på sosiale medier. Nå er 11 personer dømt for netthetsen.

En fransk domstol har dømt 11 av 13 mennesker anklaget for å ha trakassert og truet en islam-kritisk tenåringsjente.

Jenta, som bare går under navnet Mila, har fått politibeskyttelse og måttet bytte skole flere ganger som følge av netthetsen.

Dommen falt i en rettssak i Paris, og var den første av sitt slag etter at Frankrike opprettet en ny domstol i januar med fokus på internettkriminalitet - inkludert trakassering og diskriminering.

Bare en håndfull

De 13 tiltalte kom fra forskjellige steder i Frankrike og hadde ulike bakgrunner og religioner. Totalt sett var de bare en håndfull av de som hadde trakassert Mila, men de andre var ikke mulig å finne.

De 11 som ble dømt fikk fengselsstraff i fire til seks måneder og fikk en bot på ca. 15.500,- hver. Den ene ble frikjent for feil under etterforskningen og den andre fordi innlegget hans handlet om Twitter-kontoen til tenåringsjenta, og ikke henne som person.

I retten sammenligned dommer Michel Humbert sosiale medier med gata, skriver nyhetsbyrået AP.

− Sosiale medier er som gatene. Når du passerer noen på gata fornærmer du dem ikke, truer dem ikke eller gjør narr av dem. Det du ikke gjør på gata, skal du heller ikke gjøre på sosiale medier.

Har fått over 100.000 trusler

Offeret for netthetsen, tenåringsjenta Mila var bare 16 år gammel da hun begynte å publisere videoer på Instagram og TikTok hvor hun kritiserte islam og koranen. Nå har hun fylt 18, og forklarte i retten at hun beskriver seg selv som en ateist, og at hun misliker alle religioner, ikke bare islam.

Hun fortalte også i retten at hun etter netthetsen begynte følte seg «dømt til døden».

Hennes advokat, Richard Malka, sier han anslår at Mila har fått over 100.000 trusler, blant annet dødstrusler, voldtektstrusler, kvinnefiendtlige meldinger og hatefulle meldinger knyttet til hennes seksuelle legning.